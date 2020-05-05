Dursunbey Belediye Başkanı Bahçavan'dan ilçede artan Kovid-19 vakalarıyla ilgili uyarı
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Dursunbey Belediye Başkanı Bahçavan'dan ilçede artan Kovid-19 vakalarıyla ilgili uyarı

Dursunbey Belediye Başkanı Bahçavan'dan ilçede artan Kovid-19 vakalarıyla ilgili uyarı
05.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:22

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ilçede son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış olduğunu belirterek, vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ilçede son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış olduğunu belirterek, vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla ilçe halkına seslenen Bahçavan, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti ve Sağlık Bakanlığının aldığı önlemler sayesinde son günlerde vaka sayılarında düşüş gözlendiğini hatırlattı.

Dursunbey'de bu durumun tersinin yaşandığını belirten Bahçavan, şöyle konuştu:

"Artvin'de 17 gündür, Sivas'ta ise 3 gündür yeni vaka yokmuş. Bizim ilçemiz Dursunbey'de ise son 3 günde 20 pozitif vaka oluştu. Bunlar, maske, eldiven, sosyal mesafeye gibi hiçbir kurala uymadığımızın bir işareti. Eğer uysak bu hastalık böyle ilerlemez. Şu anda 2 mahallemizde yoğun. 4 mahallemizi karantinaya alma durumumuz var. Önümüzdeki günler, yapacağımız hareketlere göre şekillenecek. Sizlerden rica ediyorum, iftar için veya iftar sonrası sohbetlerine gidildiğini görüyor ya da duyuyoruz. Bunlar bu hastalığın yayılmasında etken. Bu son günlerdeki 20 pozitif vaka sonrası da iki vefatımız oldu. Biz sizler için varız. Sizler de bu tedbirlere lütfen uyun."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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