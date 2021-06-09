Dünyanın en yaşanabilir şehri: Auckland
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyanın en yaşanabilir şehri: Auckland

Dünyanın en yaşanabilir şehri: Auckland
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni Zelanda'da ekonomik faaliyetlerinin en yoğun olduğu Auckland, dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi.

Yeni Zelanda'da ekonomik faaliyetlerinin en yoğun olduğu Auckland, dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi. En az yaşanabilir şehirler sırasında birincilik ise Venezuela'nın başkenti Karakas'ın oldu.

Economist Intelligence Unit (EIU), istikrar, altyapı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörleri göz önünde bulundurarak dünyanın en yaşanabilir şehirlerini seçti. 140 şehrin yer aldığı araştırmanın ardından yayınlanan rapora göre dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde birinci sırayı Auckland aldı. Yeni Zelanda'nın en kalabalık şehri olmakla birlikte ekonomik faaliyetlerinin en yoğun olduğu şehri Auckland'ın başarısının korona virüs salgınında gösterilen başarıdan kaynaklandığı belirtildi. Auckland listede başı çekerken, onu Japonya'dan Osaka, Avustralya'dan Adelaide, Yeni Zelanda'dan Wellington ve Japonya'nın başkenti Tokyo izledi. İngiltere'den ise hiçbir şehir ilk 10'a giremedi.

Listede Avrupa'dan şehirlerin gerilediği, Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda'dakilerin ise yükseldiği göze çarptı. Söz konusu ada ülkeleri, korona virüs salgınına hızlı bir şekilde harekete geçerken, vakaları en aza seviyeye indirmeyi ve kısıtlamaları hafifletmeyi başardı. Raporda, "Auckland, Covid-19 pandemisindeki başarılı yaklaşımı sayesinde sıralamada zirveye yükseldi. Avrupa şehirleri bu yılki listede özellikle kötü performans gösterdi. Sıralamadaki en büyük 10 düşüşün 8'i Avrupa şehirlerinden" denildi. Avusturya'nın başkenti Viyana'nın ilk sıradan 12. sıraya gerilediği vurgulanırken, birkaç yıldır listenin başında olduğunun altı çizildi. Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg'un da sert bir düşüş yaşadığı, 34 sıra gerileyerek 47. olduğu ifade edildi.

Ayrıca, "Dünyadaki şehirler artık pandemi başlamadan öncekinden çok daha az yaşanabilir durumda ve Avrupa gibi bölgelerin özellikle sert darbe aldığını gördük" ifadeleri kullanıldı.

2021 yılında dünyanın en yaşanabilir 10 şehri şu şekilde sıralandı:

Auckland, Osaka, Adelaide, Wellington, Tokyo, Perth, Zürih, Cenevre, Melbourne, Brisbane.

Dünyanın en az yaşanabilir 10 şehri ise Şam (Suriye), Lagos (Nijerya), Port Moresby (Papua Yeni Gine), Dhaka (Bangladeş), Cezayir (Cezayir), Trablus (Libya), Karaçi, (Pakistan) Harare (Zimbabve) Douala (Kamerun), Karakas (Venezuela) oldu. - AUCKLAND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tüm gözlerin çevrildiği Kabine yarın toplanıyor! Gündemde pazar kısıtlamasının kaldırılması var
Tüm gözlerin çevrildiği Kabine yarın toplanıyor! Gündemde pazar kısıtlamasının kaldırılması var
Mehmet Ceyhan korona sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığına dikkat çekti: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu
Mehmet Ceyhan korona sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığına dikkat çekti: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu
Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Veysel Eroğlu Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Atilla Taş Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünyanın en yaşanabilir şehri: Auckland - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 16:38:38. #1.13#

title