Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan, koronavirüs aşısı ihracatına hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement
BBC

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan, koronavirüs aşısı ihracatına hazırlanıyor

05.01.2021 20:32 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:36
Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan, koronavirüs aşısı ihracatına hazırlanıyor

Hindistan, ülkede üretilen koronavirüs aşılarının tamamlanmasının hemen ardından bu aşıları ihraç etmeye hazırlanıyor.

Hindistan, ülkede üretilen koronavirüs aşılarının tamamlanmasının hemen ardından bu aşıları ihraç etmeye hazırlanıyor.

BBC'ye konuşan yetkili, Hindistan'ın yerel talebi karşılamak için aşı ihracatının engelleneceği iddialarını reddetti.

Hindistan dünyadaki aşıların yüzde 60'nın üreticisi konumunda, o yüzden çok sayıda ülke satışların başlamasını istekle bekliyor.

Hindistan'da iki aşıya acil durum onayı verildi ve ocak ayında aşılamaya başlandı.

Ülke dünyanın en büyük aşılama kampanyasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor, Temmuz itibarıyla 300 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Ülkenin ilaç denetleme kurumu, Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile beraber ürettiği Covishield aşısına ve yerel bir şirket olan Bharat Biotech'in ürettiği Covaxin aşısına onay verdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, diğer ülkelere yardım etme planlarının devrede olduğunu aktardı.

Bakanlık'tan bir yetkili BBC'nin Hindistan muhabiri Soutik Biswas'a, "Aşının üretiminin tamamlanmasının gecesinde Güney Asyalı komşularımıza aşının satışına başlayacağız. İhracatın bir kısmı bizim hediyemiz olacak, bir kısmı ise hükümetin diğer aşıları aldığı fiyata olacak. Hindistan, komşularına ve dünyanın kalanına dünyanın en büyük aşı üreticisi olarak sorumluluğunun farkında" dedi.

Federal Sağlık Bakanı Rajesh Bhushan, Hindistan'ın Covid- 19 aşılarının satışına bu ayın ortası itibarıyla başlamayı planladığını açıklamıştı.





Komşularının umudu Hindistan

Oxford/AstraZeneca aşısının Hindistan'daki üretiminden sorumlu olan Serum Institute şirketinin CEO'su Adar Poonawalla, Hindistan'ın aşının ihracatına birkaç ay boyunca izin vermeyeceğini söylemişti.

Şirketinin aşının ihracatını yapmasının ve aşıyı diğer pazarlarda satmasının yasaklandığını dile getirmişti.

Ancak salı günü BBC'den Yogita Limaye'ye şirketinin yurt dışındaki aşılama programlarına satış yapabileceğini, Bangladeş, Suudi Arabistan ve Fas ile önümüzdeki haftalarda anlaşmanın yapılmasının beklendiğini aktardı.

Pazartesi günü ise şirketinin aşıları sadece hükümete vereceğini, ilk 100 milyon dozun 2,74 dolara, kalanın ise daha yüksek bir fiyata satılacağını aktardı.

Bu durum Hindistan'a güvenen komşuları Nepal ve Bangladeş'te endişe yarattı.

Ancak salı günü iki aşı üretici şirket Serum Institute ve Bharat Biotech, ortak açıklamalarında Covid-19 aşılarına küresel erişim vereceklerini aktardı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Can Bartu Arda Turan Metin Oktay Cüneyt Çakır Samet Aybaba
Tüm Haberler Kız Ocak Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan, koronavirüs aşısı ihracatına hazırlanıyor - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 20:41:34. #1.15#
title