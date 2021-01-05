Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan, koronavirüs aşısı ihracatına hazırlanıyor

Hindistan, ülkede üretilen koronavirüs aşılarının tamamlanmasının hemen ardından bu aşıları ihraç etmeye hazırlanıyor.

BBC'ye konuşan yetkili, Hindistan'ın yerel talebi karşılamak için aşı ihracatının engelleneceği iddialarını reddetti.

Hindistan dünyadaki aşıların yüzde 60'nın üreticisi konumunda, o yüzden çok sayıda ülke satışların başlamasını istekle bekliyor.

Hindistan'da iki aşıya acil durum onayı verildi ve ocak ayında aşılamaya başlandı.

Ülke dünyanın en büyük aşılama kampanyasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor, Temmuz itibarıyla 300 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Ülkenin ilaç denetleme kurumu, Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile beraber ürettiği Covishield aşısına ve yerel bir şirket olan Bharat Biotech'in ürettiği Covaxin aşısına onay verdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, diğer ülkelere yardım etme planlarının devrede olduğunu aktardı.

Bakanlık'tan bir yetkili BBC'nin Hindistan muhabiri Soutik Biswas'a, "Aşının üretiminin tamamlanmasının gecesinde Güney Asyalı komşularımıza aşının satışına başlayacağız. İhracatın bir kısmı bizim hediyemiz olacak, bir kısmı ise hükümetin diğer aşıları aldığı fiyata olacak. Hindistan, komşularına ve dünyanın kalanına dünyanın en büyük aşı üreticisi olarak sorumluluğunun farkında" dedi.

Federal Sağlık Bakanı Rajesh Bhushan, Hindistan'ın Covid- 19 aşılarının satışına bu ayın ortası itibarıyla başlamayı planladığını açıklamıştı.

Komşularının umudu Hindistan

Oxford/AstraZeneca aşısının Hindistan'daki üretiminden sorumlu olan Serum Institute şirketinin CEO'su Adar Poonawalla, Hindistan'ın aşının ihracatına birkaç ay boyunca izin vermeyeceğini söylemişti.

Şirketinin aşının ihracatını yapmasının ve aşıyı diğer pazarlarda satmasının yasaklandığını dile getirmişti.

Ancak salı günü BBC'den Yogita Limaye'ye şirketinin yurt dışındaki aşılama programlarına satış yapabileceğini, Bangladeş, Suudi Arabistan ve Fas ile önümüzdeki haftalarda anlaşmanın yapılmasının beklendiğini aktardı.

Pazartesi günü ise şirketinin aşıları sadece hükümete vereceğini, ilk 100 milyon dozun 2,74 dolara, kalanın ise daha yüksek bir fiyata satılacağını aktardı.

Bu durum Hindistan'a güvenen komşuları Nepal ve Bangladeş'te endişe yarattı.

Ancak salı günü iki aşı üretici şirket Serum Institute ve Bharat Biotech, ortak açıklamalarında Covid-19 aşılarına küresel erişim vereceklerini aktardı.