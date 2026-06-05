2026 Dünya Kupası: Zidane'ın oğlu Cezayir kalesinde

Cezayir, Fransa'nın efsane futbolcusu Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane'ı ilk Dünya Kupası kadrosuna çağırdı.

Yirmi sekiz yaşındaki Zidane, Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir'in ilk tercih edilen kalecisiydi ancak Nisan ayında İspanyol kulübü Granada için oynarken çenesini ve çene kemiğini kırdı.

Zidane, dedelerinin doğduğu Cezayir'i temsil etmeyi seçmeden önce Fransa'nın 20 yaş altı takımlarında forma giymişti.

Zinedine Zidane, 1998 Dünya Kupası finalinde Brezilya'ya karşı iki gol atmış ve Fransa'nın kendi evinde kupayı kaldırmasına katkıda bulunmuştu.

Ayrıca 2006 finalinde İtalya'ya karşı da gol atmış, ancak daha sonra oyundan atılmıştı.

Riyad Mahrez de kadroda yer alacak isimler arasında. Mahrez 35 yaşında ve şu an Suudi Arabistan takımı Al-Ahli'de oynuyor.

Eski Tottenham orta saha oyuncusu Nabil Bentaleb, Fas'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası finallerini sakatlık nedeniyle kaçıran Houssem Aouar ve Amine Gouiri de takıma davet edildi.

Otuz bir yaşındaki Bentaleb, son üç sezonu Fransa'nın Lille takımında geçirdi. Cezayir'in finallere en son katıldığı 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda da forma giymişti.

Teknik direktör Vladimir Petkovic, "Bentaleb'i iyi tanıyoruz; kişilik olarak da takım için gerekli tüm niteliklere sahip. Son birkaç aydır formda olduğunu gösterdi" dedi.

Cezayir, son şampiyon Arjantin'in yanı sıra Avusturya ve Ürdün ile birlikte J Grubu'nda mücadele edecek.

Cezayir Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Defans: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Orta saha: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Forvetler: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsilya), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord)

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .