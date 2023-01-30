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Zelenski: Silahların tedarik hızı, savaşın kilit faktörüdür

Dünya Haberleri

Zelenski: Silahların tedarik hızı, savaşın kilit faktörüdür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın savaşı uzatarak Ukrayna birliklerini yıpratmak istediğini belirterek, silahların tedarik hızının savaşın kilit faktörlerinden biri olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın savaşı uzatarak Ukrayna birliklerini yıpratmak istediğini belirterek, silahların tedarik hızının savaşın kilit faktörlerinden biri olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında tedarik hızının öneminin altını çizerek, "Tedarik hızı, bu savaştaki kilit faktörlerden biri olmuştur ve olacaktır. Rusya, güçlerimizi tüketmek için savaşı uzatmayı umuyor. Bu yüzden silahımız zaman olmalı. Süreçleri hızlandırmalı, Ukrayna için yeni gerekli silah seçeneklerinin arzını çabuklaştırmalıyız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Dünya Haberler

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