Yunan Spikerin Tepki Çeken Açıklaması

Yunanistan Devlet Televizyonu (ERT) spikeri Alexandras Douvara'nın orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklama tepki çekti. Douvara, 'Tek sevindirici şey, Dadia Ormanı'nda hayatını kaybeden 18 kişi dışında insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır' ifadelerini kullandı.

Yunanistan Devlet Televizyonu (ERT) spikeri Alexandras Douvara'nın, orman yangınlarına ilişkin sunduğu haberde, "Tek sevindirici şey, Dadia Ormanı'nda hayatını kaybeden 18 kişi dışında insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır" ifadelerini kullanması tepki çekti.

Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesinde Cumartesi günü başlayan orman yangınlarında, itfaiye ekipleri 18 kişinin cesedini buldu. Yanmış halde bulunan cesetlerin mültecilere ait olduğu aktarıldı. Yunan spiker Alexandras Douvara, ERT kanalında ülkede çıkan orman yangınlarına ilişkin sunduğu haberde, "Tek sevindirici şey, Dadia Ormanı'nda hayatını kaybeden 18 kişi dışında insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır" ifadelerini kullanması Yunan basınının tepkisini çekti.

YUNAN BASINI TEPKİ GÖSTERDİ

Efsyn gazetesi, Douvara'ın söylemine ilişkin yaptığı haberde, "ERT'de bir sunucu tarafından yapılan tüyler ürpertici, akıl almaz ve utanç verici haber, büyük bir kargaşaya ve yığınla tepkiye neden oldu" ifadelerine yer verildi.

Ingr internet haber sitesi konuya ilişkin yaptığı haberde, "ERT haber bülteninde yer alan düşüncesiz ve kabul edilemez atıf, tüm yaşamların eşit değerde olmadığını ima etmiştir" ifadelerini kullandı.

Mangesia News haber sitesi konuyu, "ERT'de bir sunucunun utanç verici açıklaması" başlığıyla haberleştirdi.

SYRIZA BASIN SÖZCÜSÜ KALPAKİS: TÜYLER ÜRPERTİCİ

Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) Basın Sözcüsü Stergios Kalpakis, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tüyler ürpertici cümle bugün öğle saatlerinde ERT haber bülteni sunucusu tarafından söylendi. Dadia ormanında ölen 18 kişi insan kaybı değil miydi? Söylenecek söz yok. Devlet televizyonunun yapması gereken en azından bu acı için doğrudan özür dilemektir. Hiçbir insan hayatı diğerlerinden daha az önemli değildir. Güç ve merhametin milliyeti yoktur. En azından ülke için bu kritik saatlerde insanlığımızı diri tutalım" dedi.