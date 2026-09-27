Haberler

Wang Yi, Şi'nin ABD ziyaretinin Çin-ABD ilişkilerinde yeni sayfa açtığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Wang Yi, Şi'nin ABD ziyaretinin Çin-ABD ilişkilerinde yeni sayfa açtığını söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Şi Cinping'in 23-25 Eylül'de ABD'ye yaptığı ziyaretin Çin-ABD ilişkilerinde yeni sayfa açtığını söyledi. Wang, ziyaretin ikili iş birliğinde yeni alanlar oluşturduğunu ve iki liderin yapay zeka diyaloğunda mutabık kaldığını belirtti.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açtı" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Devlet Başkanı Şi Cinping'in 23-25 Eylül tarihlerinde ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle ilgili değerlendirmede bulundu. Wang, ziyaret programının yoğun ve kapsamlı olduğunu vurgulayarak, Şi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra dünya gündemine ilişkin samimi ve kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi. Ziyaretin önemli siyasi sonuçlarından birinin Çin-ABD ilişkilerinin yeni konumlandırılmasının daha da geliştirilmesi olduğunu aktaran Wang, iki liderin stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurulması konusunda mutabakata vardığını söyledi.

Wang, Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkanı Trump'ın, siyasi ve diplomatik kanallar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldığını dile getirerek, "Bu çerçevede, iki ülke orduları arasındaki düzenli diyaloğun sürdürülmesi, ekonomi, ticaret, finans, kolluk ve beşeri ilişkiler alanlarında temasların artırılması, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve anlaşmazlıkların uygun şekilde ele alınması konusunda görüş birliğine varıldı" ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ ALANLARI GENİŞLEYECEK

Ziyaretin ikili iş birliği açısından yeni alanlar oluşturduğunu kaydeden Wang, ziyaretin ayrıca iki ülke ilişkilerinin genel istikrarının korunmasına katkı sağladığını ve dünya barışı ile kalkınması üzerinde de uzun vadeli etkiler yaratacağını belirtti.

Şi Cinping'in ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açtığına dikkati çeken Wang Yi, "Şi ile Trump, uluslararası konularda koordinasyonun artırılması ve dünya barışı ile kalkınmasına katkı sağlanması konusunda fikir birliğine vardı. Çin-ABD Yapay Zeka Diyaloğu'nun etkin biçimde işletilmesi, yapay zekanın riskleri ile faydaları konusunda iletişimin artırılması ve teknolojinin kötüye kullanılmasının önlenmesi konusunda mutabakata varıldı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı

Fon soruşturması büyüyor! Patron ve CEO hakkında yakalama kararı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

3 faili meçhul cinayet daha çözüldü!
Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, 'AK Parti' iddialarına yanıt verdi

Terörsüz Türkiye tartışması istifa getirdi
Fenerbahçe'ye transfer yasağının gelmesine neden olan rakam ortaya çıktı

F.Bahçe'nin transfer yasağını kaldırmak için ödeyeceği para belli oldu
Denizli'de U14 maçında korku dolu anlar! Dili boğazına kaçan 13 yaşındaki futbolcuyu sağlık görevlisi kurtardı

Maçta dili boğazına kaçtı! Genç futbolcuyu o müdahale kurtardı
Almanya’da hapis kararı iddiası: Biran Damla Yılmaz sessizliğini bozdu

Estetik borcu ve hapis iddiasıyla gündeme gelmişti! Sessizliğini bozdu
Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış

Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış