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Umman'da Meşhur Çinli Denizci Zheng He İçin Anıt İnşa Edildi

Umman'da Meşhur Çinli Denizci Zheng He İçin Anıt İnşa Edildi

Dünya Haberleri

Umman'ın Salalah kentinde bulunan Zheng He Anıtı, 30 Mayıs 2023. Umman'daki Çin Büyükelçiliği, Umman'ın Zufar vilayetinde bulunan Salalah kıyı kentindeki Zheng He Anıtı'nın tamamlanması üzerine Salı akşamı bir tören düzenledi. Törende, bir zamanlar Umman kıyılarına seyahat etmiş olan büyük Çinli denizci Zheng He ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluk anıldı.

SALALAH, 1 Haziran (Xinhua) -- Umman'ın Salalah kentinde bulunan Zheng He Anıtı, 30 Mayıs 2023. Umman'daki Çin Büyükelçiliği, Umman'ın Zufar vilayetinde bulunan Salalah kıyı kentindeki Zheng He Anıtı'nın tamamlanması üzerine Salı akşamı bir tören düzenledi. Törende, bir zamanlar Umman kıyılarına seyahat etmiş olan büyük Çinli denizci Zheng He ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluk anıldı. (Fotoğraf: Wang Qiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Zheng He Dünya Haberler

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