Umman'da Meşhur Çinli Denizci Zheng He İçin Anıt İnşa Edildi

Umman'ın Salalah kentinde bulunan Zheng He Anıtı, 30 Mayıs 2023. Umman'daki Çin Büyükelçiliği, Umman'ın Zufar vilayetinde bulunan Salalah kıyı kentindeki Zheng He Anıtı'nın tamamlanması üzerine Salı akşamı bir tören düzenledi. Törende, bir zamanlar Umman kıyılarına seyahat etmiş olan büyük Çinli denizci Zheng He ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluk anıldı.