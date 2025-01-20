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Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

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Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına giren Yunanistan, Ege adalarını uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde silahlandıran Yunanistan, şimdi de büyük savaş gemilerine uzun menzilli füzeler yerleştirmeyi planlıyor. Ayrıca Türkiye'nin yanı başındaki adalara İsrail'den satın alınacak 300 kilometre menzilli füzeler konuşlandıracak.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri, 2037 yılı için belirlediği hedeflerini açıkça ortaya koyuyor: "Gerektiğinde saldırıya hazır olma." Bu kapsamda, büyük savaş gemilerine uzun menzilli füze sistemleri yerleştirilmesi planlanıyor. Yunanistan'ın bu yeni silahlanma politikası, savunma ve caydırıcılık anlayışından uzaklaşıp daha saldırgan bir yaklaşımı benimsediğini gösteriyor.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİT İDDİALARI

Yunanistan, uzun yıllardır Ege'de Türk sahilleri karşısındaki adaları uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırıyor. Bu hamlelerini " Türkiye'den tehdit gördüğü" iddiasıyla gerekçelendiren Atina, şimdi de büyük savaş gemilerini daha güçlü füze sistemleriyle donatmayı hedefliyor. Özellikle, Belharra tipi fırkateynler ve yeni denizaltılar için geliştirilecek bu sistemlerin menzili 1000 ila 1400 kilometre arasında değişecek.

MAVİ VATANA KARŞI STRATEJİ GELİŞTİRİYORLAR

Yunan basını, bu hamlenin doğrudan Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinine karşı bir önlem olduğunu vurguluyor. Kathimerini gazetesine göre, Mavi Vatan stratejisi, Yunan kuvvetlerini Ege'nin batısında sınırlamayı hedefliyor. Buna karşılık, Yunanistan'ın geliştirdiği plan, operasyon alanını Doğu Akdeniz'e genişleterek Türkiye'nin sahillerdeki savunma kabiliyetlerini zayıflatmayı amaçlıyor. Antalya ve Hatay gibi noktaların da bu stratejiye dahil edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

İSRAİL'DEN YENİ FÜZE SİSTEMLERİ ALIYORLAR

Yunanistan'ın silahlanma faaliyetleri yalnızca deniz kuvvetleriyle sınırlı değil. Ta Nea gazetesine göre, İsrail'den sipariş edilen 32 kilometre menzilli Spike NLOS ve 300 kilometre menzilli PULS füze sistemleri, Ege adalarına konuşlandırılacak. Bu adımlar, Yunanistan'ın bölgedeki askeri varlığını daha da güçlendirme ve Türkiye'yi kuşatma stratejisi kapsamında değerlendiriliyor.

TÜRKİYE İLE GÜÇLERİNİ KIYASLADILAR

Yunan gazetesi Kathimerini, Türk Deniz Kuvvetleri'nin fırkateynler, uçaksavarlar, helikopter ve uçak taşıyıcılar, korvetler ve denizaltılar olmak üzere toplamda 35 gemisinin olduğunu ifade etmişti. Kathimerini, Türk Deniz Kuvvetleri'nin donamasına 2030-2035 yılları arasında 45 yeni geminin ekleneceğini vurgulamıştı.

Gazete, Yunan Donanması'nda fırkateynler, uçaksavarlar, helikopter ve uçak taşıyıcılar, korvetler ve denizaltılar olmak üzere toplamda 22 gemi bulunduğunu belirtmişti. Gazete, Yunan Donanması'na 2030-2035 yılları arasında 21 ila 30 geminin ekleneceği tahminini yapmıştı.

Yunanistan'ın bu agresif politikaları, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimi artırma potansiyeli taşıyor. Türkiye'nin, bu gelişmelere karşı nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu.

Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet:

demekki hazırlıksızız. aksi taktirde neden bu kadar korkalım. hep nennilerle uyutuluyoruz. UYAN TÜRKİYEM.

Yorum Beğen16
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