Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile karşılaşacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Tur atlayan takımın çeyrek finale çıkacağı maç, Almanya'nın Leipzig kentinde TSİ 22.00’da başlayacak.

Maçı Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

Ay Yıldızlılar’da sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle son maçta kadroda yer almayan defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ise bu akşam forma giyebilecek.

Türkiye, EURO 2024'te F Grubu’nda Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve Gürcistan ile yarıştı. Ay Yıldızlılar iki galibiyet ve bir mağlubiyet sonucu 6 puanla, grubu Portekiz’in averajla gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Avusturya ise D Grubu’nu 6 puanla Fransa ve Hollanda’nın önünde ilk sırada yer aldı. İlk maçta Fransa’ya 1-0 yenilen Avusturya, daha sonra Polonya’yı 3-1, Hollanda’yı ise 2-1 mağlup etmişti.

Avusturya, Teknik Direktör Ralf Rangnick yönetiminde oynadığı futbol ile istikrarlı bir takım olarak görülüyor.

Takımın genç kanat oyuncusu Alexander Prass, “Her şeyi yapabileceğimize inanıyoruz. Grubu lider bitireceğimize çok az kişi inanıyordu ama bunu başardık” dedi.

Avusturya, Mart ayında Türkiye ile oynadığı hazırlık maçını 6-1 kazanmıştı.

Çek Cumhuriyeti maçının son dakikalarında Türkiye'ye galibiyeti getiren golü atan Cenk Tosun, daha önce Avusturya’ya karşı ağır bir yenilgi aldıklarını ancak bu kez kazanmak istediklerini söyledi.

Tosun, Türkiye’nin turnuvada 2008’de yarı final oynadığını hatırlatarak, “Her zaman EURO 2008'deki başarıyı hayal ederek oynuyoruz” dedi.

Türkiye ve Avusturya, tarihlerinde 18. kez karşılaşacak.

Bu maçların yedisini Türkiye, dokuzunu ise Avusturya kazandı. Sadece bir maç berabere bitti.

Muhtemel 11’ler

UEFA’nın aktardığı muhtemel 11’ler şöyle:

Avusturya : Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Florian Grillitsch; Konrad Laimer, Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer; Michael Gregoritsch

Cezalı : Patrick Wimmer

Sarı kart sınırındaki futbolcular : Marko Arnautovic, Christoph Baumgartner, Kevin Danso, Konrad Laimer, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Leopold Querfeld, Maximilian Wöber

Türkiye : Mert Günok; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Kaan Ayhan; Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz; Cenk Tosun

Cezalı : Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın

Sarı kart sınırındaki futbolcular : Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Arda Güler, Mert Günok, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek

‘Avusturya’nın belki de en iyi takım olduklarını düşünüyorum’

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzon Montella, Pazartesi günü yaptığı basın toplantısında, “Avusturya iyi bir takım, belki de en iyi takım olduklarını düşünüyorum” dedi.

Avusturya’yı “Çok agresif, pres yapan ve iyi bir geçiş oyunu oynayan takım olarak” tanımlayan Montella, sözlerine şöyle devam etti:

“Birkaç gün önce yaptığım bir yorum vardı, 'Bana kulübü anımsatıyorlar' diye. Her anlamıyla bütün bir takım. Avusturya'ya karşı oynadığımız hazırlık maçının ilk yarısı son derece eşitti, başka bir skorla da bitebilirdi. İkinci yarıda psikolojik olarak düşüş yaşadık. Bunu toparlayamadık. Ağır bir mağlubiyet oldu. Bu kadar büyük skor farkıyla oyuncu ve hoca olarak maç kaybettiğimizi hatırlamıyorum. Hazırlık maçı başka, bu maç başka olacak. Karşı takımın hocası da bundan bahsetti. Umarım bu sefer sonuç farklı olur.”

‘Şampiyon olmak imkansız değil’

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick ise, Türkiye’nin “duygusal bir takım” olduğunu savundu.

Bu nedenle oyuncularının enerjisini sahaya yansıtması gerektiğini kaydeden Rangnick, “Varımızı yoğumuzu yarın sahaya dökeceğiz. Son birkaç maçta yaptıklarımızı yapmamız gerek. Turnuvanın başında söylediğim bir şey vardı, şampiyon olmak ya da finale kalma imkansız değil” dedi.

'Belki 6-1'lik utanç olumlu yönde kullanılabilir'

İngiliz Guardian gazetesinin maç öncesinde yayımladığı analizinde Mart ayındaki 6-1’lik maça yer verildi.

Futbol muhabiri Nick Ames, gazetedeki yazısında Türkiye’nin grupta oynadığı üç maçın da “gürültülü, karmaşık ve içgüdüsel” geçtiğini, Montella’nın oyuncularının bu enerjiden beslendiğini belirtti. Ancak Ames’e göre “Türk oyuncular Avusturya’nın netliğiyle karşı karşıya kaldıklarında da bu durumu kendi lehlerine kullanmaları gerekiyor.”

Ames analizine şu sözlerle devam etti:

“Belki de Mart ayındaki hazırlık maçında yaşanan utanç da olumlu yönde kullanılabilir. Montella'nın bazı oyuncuları bunu motivasyon olarak gördü. Montella, kendisi de Pazartesi günü yaptığı basın toplantısında bu mağlubiyeti “kişisel olarak aşağılayıcı bir sonuç" olarak tanımladı. Ama aynı zamanda artık geçmişe sünger çekileceğini de belirtti. ‘Hazırlık maçı başka, bu maç başka olacak. Ralf Rangnick de bunu biliyor.’

“Türkiye intikam alma dürtülerini doğru şekilde kanalize etmeli. Bu konu Montella'yı açıkça endişelendiriyor. İtalyan hoca, ‘İlk mesele duyguların işimize engel olmasına izin vermemek. Öç alma duygusuna kapılamazsınız. Çünkü doğru düşünmenizi engeller’ dedi."

Ames ayrıca, Avusturya’nın oynadığı maçlarda görkemli bir başlangıca imza attıklarını belirtti ve “Son yedi maçlarının altısında ilk 10 dakikada gol attılar” dedi.