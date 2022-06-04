Türk Devletlerinden 200'den fazla genç lider, Buhara'da buluştu - Haberler

Türk Devletlerinden 200'den fazla genç lider, Buhara'da buluştu Türk Devletleri'nden 200'den fazla genç lider, Özbekistan'ın Buhara kentinde bir araya geldi. Türk Devletleri'nden 200'den fazla genç lider, Özbekistan'ın Buhara kentinde bir araya geldi. Baykar CTO'su Selçuk Bayraktar, Buhara'da düzenlediği panelde genç liderlerle Bayraktar'ın başarısına uzanan deneyimlerini paylaştı. Türk Devletleri Teşkilatı, Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı ve Buhara Bölge İdaresi tarafından 3-4 Haziran 2022 tarihlerinde 4. Genç Liderler Forumu'nu Buhara'da düzenledi. Foruma, TDT Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı Başkanı Alisher Sadullaev, Buhara Bölge Valisi Botır Zaripov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik İşleri Bakan Yardımcısı, Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Azerbaycan Gençlik Örgütleri Ulusal Meclisi Başkanı, Kazakistan Vatandaş Girişimleri Merkezi Başkan Yardımcısı Jasulan Bisembiyev ve Macaristan Ulusal Kamu Hizmeti Üniversitesi Bölgesel İşbirliği Birimi Başdanışmanı Denes Andras Nagy de katıldı. Bayraktar SİHA'sının dünya çapındaki başarısı üzerine savunma ve havacılık sektörünün konuşulduğu panele katılan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, genç liderlerle verimli bir söyleşi gerçekleştirdi ve deneyimlerini paylaştı. Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı Direktörü Alisher Sadullaev, gençlere yönelik devam eden proje ve faaliyetlerin Türk gençliği arasındaki bağları geliştirmek ve ortak yönleri hakkında bilgilerini genişletmek için değerli araçlar olduğunu vurguladı. Buhara Valisi Botır Zaripov, forum dolayısıyla Buhara'da ortaya çıkan önemli şahsiyetlere atıfta bulunarak, Türk Dünyası'nın İlk Gençlik Başkenti unvanını taşımaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Forum kapsamında Buhara'nın tarihi meydanında 2000'den fazla kişinin katıldığı bir gala konseri düzenlendi. Demirören Haber Ajansı / Dünya Selçuk Bayraktar Özbekistan gençlik Dünya Haberler

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