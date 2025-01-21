Trump ticaret savaşının resmen başlayacağı tarihi duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'tan itibaren komşuları Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanabileceğini açıkladı. Trump ayrıca Çin'den ithal edilen mallara da yüzde 60 veya daha yüksek vergiler koymayı planlıyor.

Trump, yemin ettikten birkaç saat sonra ABD'nin iki büyük ticaret ortağına yönelik vergi tehdidini yineledi bulundu. Trump gümrük vergilerini dış politika aracı olarak cömertçe kullanacağına söz verdi.

Trump, Kanada ve Meksika'yı ABD'ye yasadışı göçü ve uyuşturucu girişini durdurmamakla suçladı. "Meksika ve Kanada için yüzde 25'lik bir oran düşünüyoruz çünkü çok sayıda insanın ülkeye girmesine ve fentanil (bir çeşit uyuşturucu) ithal edilmesine izin veriyorlar." dedi. ABD Başkanı, bu iki ülkeye 1 Şubat'ta bu yeni gümrük tarifeleri yürürlüğe koymayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Bazı analistler, gümrük vergilerindeki artışların tüketici fiyatlarını artıracağı ve GSYİH'yi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

MEKSİKA'DAKİ OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ VE ETKİLERİ

Trump'ın açıklamaları, Meksika'da üretim yapan büyük otomobil markalarının ABD'ye yönelik ihracat faaliyetlerini doğrudan etkileyebilir. İşte öne çıkan üreticiler:

Volkswagen: San Jose Chiapa'daki fabrikasında 2023 yılında 176 bin adet Audi Q5 üreten Volkswagen, bu araçların önemli bir kısmını ABD'ye ihraç etti. Puebla'daki tesisinde ise 350 bin araç üretildi; Jetta, Tiguan ve Taos modelleri tamamen ABD'ye gönderildi.

BMW: San Luis Potosi'deki fabrikasında 3 Serisi ve M2 modellerini üreten BMW, ABD'ye odaklı çalışıyor. Şirket, 2027'den itibaren tamamen elektrikli Neue Klasse serisini bu tesiste üretmeyi planlıyor.

Mazda: 2023'te Meksika'dan ABD'ye 120 bin araç ihraç eden Mazda, yeni gümrük vergisi kararını "detaylı analiz edilmesi gereken bir konu" olarak değerlendiriyor.

Toyota: Meksika'da yalnızca Tacoma modelini üreten Toyota, bu araçların 230 binini ABD'ye ihraç etti.

OTOMOBİL TEDARİKÇİLERİ DE HEDEFTE

ABD'ye otomobil parçaları ihraç eden tedarikçiler de potansiyel vergi artışından etkilenme riski taşıyor. İsveç merkezli hava yastığı üreticisi Autoliv, Çinli Yanfeng ve İtalyan Pirelli gibi şirketler, Meksika'daki üretimlerini ABD pazarı için sürdürüyor.

ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDE BELİRSİZLİK

Elektronik devi LG ve Samsung, Meksika'daki üretim tesislerinde ABD'ye yönelik televizyon ve ev elektroniği üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca Lenovo ve Foxconn gibi şirketler, yapay zeka sunucuları ve veri merkezi ürünlerini Meksika'dan ABD'ye ihraç ediyor.

GIDA VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ ŞİRKETLERİ

İtalyan içki üreticisi Campari, Meksika'daki tesislerinde ürettiği tekila ve Kanada'daki viski üretimiyle ABD pazarına önemli bir ihracat gerçekleştiriyor. Hızlı tüketim ürünleri sektöründe ise P&G ve Unilever gibi dev şirketler, Meksika'daki tedarik zincirlerine yaptıkları yatırımlarla dikkat çekiyor.

Trump ticaret savaşının resmen başlayacağı tarihi duyurdu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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