Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Güncelleme:
ABD, Venezuela'ya ait yaptırım kapsamındaki dev petrol tankerine helikopterli operasyonla el koydu. Trump operasyonu duyururken tankerin 1.8 milyon varil ham petrol taşıdığını ve petrolün ABD'de kalacağını söyledi. Venezuela yönetimi hamleyi "Güpegündüz hırsızlık ve uluslararası korsanlık" olarak tanımlarken, tarihte bir ilk olan operasyonun ardından petrol fiyatları yükseldi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya ait olduğu belirtilen ve ABD yaptırımları kapsamında bulunan bir petrol tankerine askeri operasyon düzenlendiğini duyurdu.
  • Operasyonun ardından Brent ve WTI vadeli petrol kontratlarında hafif yükseliş yaşandı.
  • Trump yönetimi, eylül ayından bu yana Karayipler ve Pasifik'te 'şüpheli uyuşturucu tekneleri' olarak tanımladığı hedeflere 20'den fazla hava saldırısı düzenledi ve saldırılarda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya ait olduğu belirtilen ve ABD yaptırımları kapsamında bulunan bir petrol tankerine yönelik askeri operasyon düzenlendiğini duyurdu.

"ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK TANKER"

Trump, helikopterle yapılan baskın sırasında askerlerin gemiye iniş yaparak tankeri ele geçirdiğini söyledi ve operasyonun ardından tankerin ABD ordusu tarafından resmen el konulduğunu açıkladı. Trump tankeri "şimdiye kadar ele geçirilen en büyük tanker" olarak tanımlarken, bu operasyon petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

"KOLOMBİYA BAŞKANI AKILLANSIN"

Trump, Venezuela üzerindeki baskıyı artıracağını vurgularken, Kolombiya'ya yönelik tehdit içeren bir açıklamada da bulundu. ABD Başkanı, "Kolombiya başkanı akıllansın, sırada o olabilir" ifadelerini kullandı.

PETROL SEVKİYATINA YÖNELİK İLK EL KOYMA HAMLESİ

2019'dan bu yana yürürlükte olan yaptırımlar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyon, Venezuela petrol sevkiyatına yönelik ilk el koyma hamlesi olarak kayda geçti. Adisa adıyla İran petrol ticaretine karıştığı gerekçesiyle yaptırım listesinde bulunan Skipper adlı dev ham petrol tankeri, çarşamba sabahı Venezuela açıklarında durduruldu. Tankerin 1.8 milyon varil Merey tipi ağır ham petrol taşıdığı, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA kayıtlarıyla doğrulandı.

"GÜPEGÜNDÜZ HIRSIZLIK"

Caracas yönetimi ise operasyonu sert ifadelerle eleştirdi. Yetkililer, olayın "güpegündüz hırsızlık ve uluslararası korsanlık" olduğunu savunarak konuyu uluslararası kuruluşlara taşıyacaklarını bildirdi. Maduro hükümeti, ABD'nin askeri baskısının hedefinin kendilerini devirmek ve ülkenin zengin petrol rezervleri üzerinde kontrol sağlamak olduğunu öne sürdü. Trump'a el konulan petrolün akıbeti sorulduğunda ise ABD Başkanı, "Sanırım bizde kalıyor" yanıtını verdi ve başka tankerlerin de radarlarında olduğunu söyledi.

Guyana denizcilik otoritesi, tankerin ülke bayrağını sahte biçimde çektiğini açıkladı. Bunun üzerine başlatılan operasyona FBI, İç Güvenlik, Sahil Güvenlik ve ABD ordusunun destek verdiği aktarıldı. Helikopterlerden çekilen görüntülerde kamuflajlı askerlerin halatla gemiye iniş yaptığı görülürken, mürettebatın sorguya alındığı bildirildi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Operasyonun duyulmasının ardından Brent ve WTI vadeli petrol kontratlarında hafif yükseliş yaşandı. Venezuela'nın geçen ay günlük petrol ihracatının 900 bin varili aştığı, Çin'e yapılan satışlarda ise yaptırımlı Rus ve İran petrolü nedeniyle büyük indirim uygulamak zorunda kaldığı belirtildi.

Öte yandan Trump yönetimi, eylül ayından bu yana Karayipler ve Pasifik'te "şüpheli uyuşturucu tekneleri" olarak tanımladığı hedeflere 20'den fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Ulan sarı kafa, petrol, değerli madenleri olan her ülkeye elini uzatıyorsun, inşallah sana destek verenler de, sende en kısa sürede toprak altına girersiniz.

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

1 tanker petrolle petrol fiyatlari dusundugunuz gibi degismez. 1.8 milyon varil, Yaklasik 150 bin ton civari yapar. Basit bir VLCC tanker yukudur. ULCC dahi degildir. Ancak, ABD nin yaptigi yanlistir, remen gasp, haramilik...

