Trump, Suriye'ye Yaptırımları Kaldıracak

Trump, Suriye'ye Yaptırımları Kaldıracak
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracak başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu. Ancak Beşar Esad ve destekçilerine yönelik yaptırımlar devam edecek.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracak başkanlık kararnamesi bugün imzalayacağını duyurdu.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Trump'ın bugün Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarını sonlandırmak için başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtti.

Leavitt, "Trump'ın istikrarlı, birleşik ve içeride ve komşularıyla barış içerisindeki bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğunu" söyledi.

Kararnameye ilişkin bilgi veren Leavitt, eski Devlet Başkanı Beşar Esad ve destekçilerine yönelik yaptırımların süreceğini belirtti.

"Bu, ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek ve teşvik etmek için bir çabadır" diyen sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kararname, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırırken, eski Devlet Başkanı Esad ve destekçilerine, insan haklarını ihlâl edenlere, uyuşturucu kaçakçılarına, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişilere, IŞİD ve bağlantılı örgütler ile İran'ın vekillerine yönelik yaptırımların devam etmesini öngörüyor."

Ahmed eş-Şera liderliğindeki geçici yönetim, Aralık 2024'te Esad yönetimini devirerek başa geçtiğinden beri, ABD ve Avrupa'ya Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaları çağrısı yapıyordu.

Trump Mayıs ayında Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldıracağını

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bunun " Suriye halkı için önemli bir dönüm noktası" olduğunu ifade etmişti.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Avrupa Birliği (AB) de, Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırma

AB kararının en önemli unsurları arasında, Suriye Merkez Bankası'nın varlıklarına yönelik blokajın kalkacak ve Suriye bankacılık sisteminin yeniden uluslararası finans çevrelerine entegre edilecek olması yer alıyor.

Esad ve yakın çevresi ile eski yönetimi besleyenlere yönelik yaptırımlar sürüyor.

Bunun yanı sıra iç baskı amaçlı kullanılabilecek silah ve teknoloji de dahil olmak üzere güvenlik gerekçelerine dayalı yaptırımlara devam ediliyor.

ABD ve AB, 2011'de iç savaşın başlamasıyla ülkeye ekonomik, siyasi ve askeri yaptırımlar getirmişti.

Beşar Esad yönetimi sırasında devreye sokulan ekonomik yaptırımların kaldırılmasının ülkenin toparlanmasına hızla katkı sağlaması bekleniyor.

BBC
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