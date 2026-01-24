Haberler

Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Grönland'ın kontrolünü ele geçirme planı doğrultusundaki tehditlerine devam eden ABD Başkanı Donald Trump, bu kez hedefine komşu ülke Kanada'yı aldı. Çin'e resmi ziyarette bulunan Kanada Başbakanı Mark Carney'e "Vali Carney" diyerek seslenen Trump, Pekin ile bir anlaşma yapması halinde Ottawa'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
  • Trump'ın tehdidi, Kanada Başbakanı Mark Carney'in Pekin ziyareti ve Çi Jinping ile görüşmesinin hemen ardından geldi.
  • Kanada ile Çin, ticaret, enerji, tarım ve deniz ürünleri gibi alanlarda karşılıklı kazanım sağlayabilecek iş birlikleri ve yeni bir stratejik ortaklık üzerinde çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir anlaşma yapması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

YÜZDE 100'LÜK TARİFE TEHDİDİ

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Kanada Başbakanı Mark Carney için "Vali Carney" ifadesini kullanan Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'in ABD'ye mal ve ürün göndermesi için bir 'aktarma limanı' haline getireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, Çin'in Kanada'yı "canlı canlı yiyeceğini", iş dünyasını, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini yok edeceğini savunarak, Çin ile anlaşma yapması halinde ABD'ye gelen tüm Kanada mallarına derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.

TEHDİT CARNEY'İN PEKİN ZİYARETİ SONRASI GELDİ

Trump'ın tehdidi, Kanada Başbakanı Mark Carney'in Pekin ziyareti ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin hemen ardından geldi. Carney, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kanada ile Çin'in ticaret, enerji, tarım ve deniz ürünleri gibi alanlarda karşılıklı kazanım sağlayabilecek iş birlikleri ve "yeni bir stratejik ortaklık" üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit ettiMark Carney ve Şi Cinping

Ziyaret kapsamında Çin'in Kanada'dan gelen kanola yağı üzerindeki vergilerini 1 Mart'a kadar yüzde 85'ten yüzde 15'e düşürmesi, Kanada'nın ise Çin'in elektrikli araçlarına uygulanan ayrıcalıklı ülke oranı olan yüzde 6,1 vergi oranını kabul etmesi bekleniyor. Carney'in ziyareti, Kanada tarafından 2017'den bu yana Çin'e yapılan ilk başbakan düzeyindeki ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Sedat Peker, 'Amca' diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı

"Amca" diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok

Maça saatler kala kötü haber: Karagümrük'e karşı yok
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi

Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karıma...
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı