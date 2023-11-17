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Tokyo'da Filistin'e Özgürlük Gösterisi Yapıldı

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan gösteride Filistin'e destek verildi. Tokyo Camisi önünde toplanan göstericiler, Aoyama bölgesine kadar yürüdü ve Filistin devletinin bayrağını taşıdı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da " Filistin'e özgürlük" gösterisi yapıldı.

Başkentte Tokyo Camisinde kılınan cuma namazının ardından göstericiler, caminin önünde toplandı.

Yoyogi-Uehara bölgesindeki camiden hareket eden kalabalık, Aoyama bölgesine kadar yürüdü.

Başkent polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride Filistin devletinin bayrağını taşıyan grup, "Terörist İsrail", "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Kaynak: AA / Dünya

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