Tokyo'da Filistin'e Özgürlük Gösterisi Yapıldı
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan gösteride Filistin'e destek verildi. Tokyo Camisi önünde toplanan göstericiler, Aoyama bölgesine kadar yürüdü ve Filistin devletinin bayrağını taşıdı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da " Filistin'e özgürlük" gösterisi yapıldı.
Başkentte Tokyo Camisinde kılınan cuma namazının ardından göstericiler, caminin önünde toplandı.
Yoyogi-Uehara bölgesindeki camiden hareket eden kalabalık, Aoyama bölgesine kadar yürüdü.
Başkent polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride Filistin devletinin bayrağını taşıyan grup, "Terörist İsrail", "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
Kaynak: AA / Dünya