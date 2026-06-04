SpaceX'ten Tarihi Halka Arz: Hedef Hissenin Fiyatı 135 Dolar, Piyasa Değeri 1,75 Trilyon Dolar Olabilir

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, halka arzdan önce hedef hisse fiyatını açıkladı. Bu hedef gerçekleşirse şirket tarihin en büyük halka arzını yapabilir.

Şirketin ilk halka arzı için 3 Haziran'da açıkladığı planlarına göre, SpaceX, hisselerinin her birinin 135 dolara alıcı bulacağını; bunun da firmanın piyasa değerini kabaca 1,75 trilyon dolara çıkaracağını belirtti.

Hisse senetleri için hedef fiyatı bu kadar erkenden açıklamak nadir görülen bir durum.

Şirketin açıklamaları, hisselerinin tahmin edilen fiyata satılacağı anlamına gelmiyor çünkü buna nihayetinde alıcılar karar verecek. Fiyat yükselebilir veya düşebilir.

Rekor kırarsa Musk trilyoner olabilir

Uzay keşif roketleri ve altyapısı inşa eden ancak aynı zamanda XAi ve Starlink'in sahibi olan SpaceX'in, halka arzına bir haftadan daha uzun bir süre kala, hedef hisse fiyatını açıklama hamlesi olağandışı.

Şirketler genellikle hisselerini satmak istedikleri fiyatı, piyasada işlem görmeye başlamadan bir gün önce açıklıyor.

SpaceX hisselerinin 12 Haziran'da New York merkezli Nasdaq borsasında işlem görmesi bekleniyor. Böylelikle şirket borsa tarihinde fiyat tahmini en erken açıklayan şirketlerden biri oldu.

Şirket, halka arzında 75 milyar dolarlık sermaye artırımı hedefliyor, bu bir rekor.

Mevcut rekoru, 2019'da 25,6 milyar dolar sermaye artıran petrol devi Saudi Aramco kırmıştı.

Şirketin hisseleri beklenen 135 dolarlık fiyattan veya üzerinde satılırsa, dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline gelecek.

Ve SpaceX'in %80'inden fazlasını kontrol eden Musk, böyle bir durumda trilyoner olabilir.

Ancak, bu sonuç kesin değil.

18,6 milyar dolar gelir, 4,9 milyar dolar zarar

Sermaye piyasaları üzerine araştırma yapan Dealogic'in verilerine göre, son 30 yılda borsaya açılan şirketlerin neredeyse yarısının değerleri, işlem gördükleri ilk zamana göre düştü.

Birleşme ve satın almalar üzerine çalışan Mergermarket'da yönetici Samuel Kerr, SpaceX için "Hiç şüphe yok ki değerlemesi son derece yüksek" dedi.

SpaceX'in satışlarına kıyasla kendisini fiyatlandırma oranının, yatırımcıların "Mag 7" olarak adlandırdığı ve Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia, Microsoft ve Musk'ın bir diğer şirketi Tesla'dan oluşan gruptaki diğer büyük şirketlerin tamamından daha yüksek olduğunu belirtti.

Kerr "Ancak SpaceX mevcut durumdan ziyade gelecekteki kazançlar ve gelirler üzerinden değerleniyor, bu nedenle bazı yatırımcılar bunu göz ardı etmeye istekli olabilir" diye ekledi.

Geçen yıl, resmi adıyla Space Exploration Technologies, yani SpaceX, 18,6 milyar dolar gelir elde etti ancak 4,9 milyar dolar net zarar açıkladı.

Bu yılın ilk üç ayında 4,7 milyar dolar satış gerçekleştirdi ancak 4,3 milyar dolar net zarar etti.

Bilançosu, roketler ve diğer ekipmanlar gibi 102 milyar dolar varlığa sahip olduğunu, ancak aynı zamanda 60,5 milyar dolar borcu olduğunu gösteriyor.

Şirket uzay araştırmalarının yanı sıra yapay zeka (AI), sosyal medya, uzay tabanlı internet hizmetleri ve veri merkezlerine büyük yatırım yapıyor.

'Yapay zeka laboratuvarı'

Bu yılın başlarında SpaceX, Musk'ın bir diğer şirketi olan ve Grok sohbet botuyla bilinen XAI'ı satın aldı.

Eski adıyla Twitter olan X bünyesinde kurulan XAI, yapay zeka teknolojisinin eğitimi için platformdaki verileri kullanmıştı.

Musk uzun süredir, Dünya'daki alanın sınırlı olması nedeniyle yapay zekayı beslemek için gerekli kaynakları güvence altına almanın en iyi yolunun uzayda altyapı geliştirmek olduğuna inanıyor.

Yapay zeka uyduları fırlatma ve nihayetinde yörüngede veri merkezleri kurma planlarını ana hatlarıyla ortaya koydu.

BBC'ye konuşan girişim sermayesi şirketi Lux Capital'ın ortağı Laurence Pevsner, "SpaceX eskiden basit bir işti, bir fırlatma şirketi ve aynı zamanda uydu tabanlı geniş bant sağlayıcısıydı, şimdi ise bir sosyal medya şirketi ve bir yapay zeka laboratuvarı" dedi.

"Değerlemeyi gerçekten yükselten yapay zeka laboratuvarı ve bunun hissedarlara yüklenmesinin riskli bir bahis olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.

SpaceX'in halka arzı, diğer teknoloji devlerinin yapay zeka harcamalarını finanse etmek için daha fazla nakit arayışında olduğu bir döneme denk geliyor.

Bu haftanın başlarında yapay zeka şirketi Anthropic, bu yıl içinde halka açık hisse satışı planlarını açıklarken, Google'ın sahibi Alphabet, yapay zeka yatırımlarına harcamak üzere 80 milyar dolar sermaye artışı yapmak istediğini söyledi.

OpenAI'ın da bu yıl halka açılmayı değerlendirdiği bildiriliyor.

Osmond Chia'nın katkılarıyla hazırlandı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .