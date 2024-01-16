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Şili'de yangına müdahale eden yangın uçağı elektrik kablolarına çarptı. Alev topuna dönen uçağın pilotu feci şekilde hayatını kaybetti

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Şili'de yangına müdahale etmek için havalandırılan bir uçak, elektrik kablolarına çarparak alev aldı ve yere çakıldı. Uçağın İspanyol pilotu Fernando Solans Robles olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, yoğun trafiği olan bir otoyolun yanına düşen uçağın alev topuna dönüşmesiyle meydana geldi. Olayda yerde bulunan üç kişi de yaralandı. Kazanın soruşturması devam ediyor.

Şili'de yangına müdahale eden yangın uçağı elektrik kablolarına çarptı. Havada alev alan uçak yere çakıldı. Uçağın 58 yaşındaki İspanyol pilotu Fernando Solans Robles, hayatını kaybetti.

Facianın görüntüler, uçağın güç hatlarına çarptıktan sonra alev topuna dönüşerek trafiğin yoğun olduğubir otoyolun yanına düştüğünü gösterdi.

Olay, dün yerel saatle 16.30'dan hemen önce meydana geldi ve yerde bulunan üç kişi yaralandı.

Olay yerinde anında ölen 'çok deneyimli' pilot, daha önce Avrupa'da ticari bir hava yolunda pilot olarak görev yapmış ve daha sonra Şili Ulusal Orman Kurumu CONAF'a yardımcı olan özel bir firmada hava yangınlarıyla mücadeleye geçmişti.

Şili Tarım Bakanlığı tarafından finanse edilen devlete ait özel kâr amacı gütmeyen kuruluş, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada: 'Üzülerek bildiririz ki 15 Ocak saat 16.30 civarında Talca komününde yangın kontrol çalışmaları sırasında bir uçak kazası meydana geldi.

Bu talihsiz olayın sonucunda İspanyol uyruklu Fernando Solans hayatını kaybetti.

'O, CONAF'a hizmet veren Air Andes Chile SPA tarafından işletilen Turbo Trush model uçağın pilotuydu.

'Olayda üç kişi de yaralandı.

'CONAF, Bay Solans'ın ailesine başsağlığı diler ve ülkemizin mirasını korumak ve sakinlerinin hayatını korumak için hayatlarını veren şehitlerin mirasının bir parçası olur.

'CONAF, kaza soruşturmasında yetkililerle aktif olarak işbirliği yapmakta ve bu olayın nedenlerini ve koşullarını aydınlatmaya yardımcı olmak için sahip olduğu tüm bilgileri sağlayacaktır.'

Şili'de yangına müdahale eden yangın uçağı elektrik kablolarına çarptı. Alev topuna dönen uçağın pilotu feci şekilde hayatını kaybetti

Şili'de yangına müdahale eden yangın uçağı elektrik kablolarına çarptı. Alev topuna dönen uçağın pilotu feci şekilde hayatını kaybetti

Şili'de yangına müdahale eden yangın uçağı elektrik kablolarına çarptı. Alev topuna dönen uçağın pilotu feci şekilde hayatını kaybetti

Şili'de yangına müdahale eden yangın uçağı elektrik kablolarına çarptı. Alev topuna dönen uçağın pilotu feci şekilde hayatını kaybetti

Şili'de yangına müdahale eden yangın uçağı elektrik kablolarına çarptı. Alev topuna dönen uçağın pilotu feci şekilde hayatını kaybetti

Şili'de yangına müdahale eden yangın uçağı elektrik kablolarına çarptı. Alev topuna dönen uçağın pilotu feci şekilde hayatını kaybetti

Şili'de yangına müdahale eden yangın uçağı elektrik kablolarına çarptı. Alev topuna dönen uçağın pilotu feci şekilde hayatını kaybetti

Şili'de yangına müdahale eden yangın uçağı elektrik kablolarına çarptı. Alev topuna dönen uçağın pilotu feci şekilde hayatını kaybetti

Şili'de yangına müdahale eden yangın uçağı elektrik kablolarına çarptı. Alev topuna dönen uçağın pilotu feci şekilde hayatını kaybetti

Şili'de yangına müdahale eden yangın uçağı elektrik kablolarına çarptı. Alev topuna dönen uçağın pilotu feci şekilde hayatını kaybetti

Şili'de yangına müdahale eden yangın uçağı elektrik kablolarına çarptı. Alev topuna dönen uçağın pilotu feci şekilde hayatını kaybetti

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

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