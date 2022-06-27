Rusya, Ukrayna'da AVM'yi vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da bulunan bir AVM'yi hedef aldığını duyurdu.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kremençuk'un Poltova bölgesinde roketle vurulan AVM'den görüntüleri de yayınladı. Zelenski açıklamasında, "Rusya, sivillerin bulunduğu alışveriş merkezine roket attı. Kurtarma ekipleri yangına müdahale ediyor. Kurbanların sayısını hayal bile edemiyoruz. Rus ordusu için bir stratejik değeri olmayan, sadece normal insanların bulunduğu yer. Rusya, güçsüzlüğünü sıradan vatandaşlara yüklemeye devam ediyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya