Rusya devlet televizyonu canlı yayına "savaşa hayır " pankartıyla çıkan kadın karşısında ne yapacağını şaşırdı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 20. güne girilirken, iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus ordusuna karşı direnişini sürdürürken Rus işgaline tepkiler her geçen gün artıyor. Son olarak sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir kadının Rus devlet televizyonuna savaşa hayır pankartı ile çıktığı anlar gündem oldu.

CANLI YAYINI KESTİLER

Canlı yayın devam ederken bir anda sunucunun arkasına gelen ve savaşa hayır pankartını gösteren kadın kısa süre içerisinde gündem oldu. Kadının tepkisini engelleyemeyen Rus devlet televizyonu yayına farklı görüntü vererek eylemin önüne geçmeye çalıştı. Spiker haber okurken meydana gelen protesto eyleminde, Ovsyannikova isimli kadın elinde "Savaşa hayır. Propagandaya inanmayın, Ukrayna'da savaşı durdurun" yazılı pankart açıp, "savaşı durdurun" diye bağırdı. Ovsyannikova, sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, "Babam Ukraynalı, annem Rus. Hiçbir zaman düşman olmadım" dedi.

OVSYANNİKOVA GÖZALTINA ALINDI

Editör Ovsyannikova, Rus polisi tarafından gözaltına alındı. Polislerin, Ovsyannikova'yı Ostankino polis merkezinde tuttuğu öğrenildi. Rusya'da insan hakları alanında çalışmalar yürüten OVD-Info sivil toplum kuruluşunun avukatları Dmitriy Zakhvatov ve Anastasya Kostova'nın ise, Ovsyannikova'nın avukatlığını üstlendiği belirtildi. Rusya'da faaliyet gösteren bir başka kuruluş olan Agora İnsan Hakları Grubu Başkanı Pavel Çikov ise, Marina Ovsyannikova'nın polis merkezinde tutulduğunu ve avukatlarla görüştürülmediğini açıkladı.

RUSYA'DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SON GÜNLERDE ENGELLENİYOR

Geçtiğimiz gün gazetecilerin önüne geçip Türkçe karşılığı "İki kelime" olan kağıdı gösteren kadın" "Şimdi tutuklanacak mıyım acaba?" derken tutuklandı. Polis eylemci kadını gözaltına alırken "Çoktan tutuklandın" ifadelerine yer vermişti.