Rusya'da Wagner liderinin isyan açıklaması sonrası vali uyarıda bulundu

Rusya'nın Rostov bölgesi valisi, Wagner grubunun liderinin isyan açıklaması sonrası bölge sakinlerini evde kalmaya çağırdı ve bölünmeye karşı birlik çağrısı yaptı. Vali ayrıca federal karayollarında kilometrelerce trafik sıkışıklığı yaşandığını belirtti.