Rusya'da Wagner liderinin isyan açıklaması sonrası vali uyarıda bulundu
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Rusya'nın Rostov bölgesi valisi, Wagner grubunun liderinin isyan açıklaması sonrası bölge sakinlerini evde kalmaya çağırdı ve bölünmeye karşı birlik çağrısı yaptı. Vali ayrıca federal karayollarında kilometrelerce trafik sıkışıklığı yaşandığını belirtti.
Rusya adına Ukrayna'da savaşan paramiliter Wagner grubunun lideri Yevgeny Prigozhin'in bugün Rostov bölgesinin merkezi Rostov-on-Don kentinden yaptığı isyan açıklamasından sonra Rostov bölgesi valisi Vasily Golubev, bölge halkına seslendi. Vali Golubev, sabah erken saatlerden itibaren bölgeden çıkışı sağlayan federal karayolu M-4'te yoğun trafik yaşandığını vurgulayarak halka evlerinden ayrılmama çağrısı yaptı.KİLOMETRELERCE TRAFİK VARVasily Golubev açıkalmasında, "Bölge halkından M-4 Don ile seyahat etmemelerini şiddetle rica ediyorum! Şimdi, federal karayolunun çeşitli bölümlerinde, yani Bataysk, Shakht, Kamensk-Shakhtinsky, Millerovo bölgesinde trafik kısıtlamaları nedeniyle çok sayıda araç birikti. Kilometrelerce trafik sıkışıklığı oluştu" ifadelerini kullandı.Vali Golubev bugün yaptığı son yazılı açıklamasında, toplumu bölmek isteyenlere karşı halka birlik çağrısı yapıp, bölgenin Devlet Başkanı Putin'in yanında olduğunu ifade etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya