Rona Sural: Rusya'ya ikinci yaptırımlar gelirse, Türkiye en çok etkilenecek olan ülkelerin başında

Rona Sural: Rusya'ya ikinci yaptırımlar gelirse, Türkiye en çok etkilenecek olan ülkelerin başında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rona Sural: Rusya'ya ikinci yaptırımlar gelirse, Türkiye en çok etkilenecek olan ülkelerin başında
Haber Videosu

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD'deki gündemi değerlendirdi. Trump'ın Rusya'ya yönelik tepkisi, olası yaptırımların Türkiye üzerindeki etkisi ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı engeller konuşuldu.

ABD'deki gelişmeleri yorumlayan Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Sural, Donald Trump'ın Rusya'nın son açıklamaları karşısında öfkelendiğini belirtirken, ABD'nin Rusya'ya ikinci yaptırımları getirmesi halinde bu durumdan Türkiye'nin ekonomik ve ticari olarak en çok etkilenecek ülkelerden biri olabileceğini vurguladı. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için gönderilen tırları günlük olarak engellediğini aktardı.

"TRUMP RUSYA'YA TEPKİLİ"

Rona Doğan Sural, Donald Trump'ın Rusya'nın bazı açıklamalarına karşı oldukça kızgın olduğunu belirtti. Bu açıklamaların ABD'de gündem yarattığını ve seçim sürecinde Trump'ın dış politikadaki hamlelerinin önem kazandığını ifade etti.

Rona Sural: Rusya'ya ikinci yaptırımlar gelirse, Türkiye en çok etkilenecek olan ülkelerin başında

RUSYA YAPTIRIMLARINDA TÜRKİYE'YE UYARI

ABD'nin Rusya'ya ikinci bir yaptırım paketi getirmesi ihtimali üzerine konuşan Sural, "Eğer bu yaptırımlar hayata geçirilirse, Türkiye en çok etkilenecek olan ülkelerin başında geliyor" dedi. Türkiye'nin hem enerji hem de ticari ilişkiler bakımından bu gelişmeden doğrudan etkileneceğine dikkat çekti.

GAZZE'YE GİDEN TIRLAR ENGELLENİYOR

Sural, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını da değerlendirdi. Her gün Gazze'ye ulaşması gereken yüzlerce yardım tırının İsrail tarafından engellendiğini belirten Sural, bölgede yaşanan insani kriz hakkında uluslararası toplumun daha güçlü bir tepki vermesi gerektiğini vurguladı.

Haberler.com / Şevval Çelik - Dünya
Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Aile katliamı! Polis tüm ailesini öldürüp intihar etti
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi

ABD'den yeni Türkiye kararı! Trump imzayı attı
TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zor durumda

TSK'dan ihraç edilen Ebru teğmen zor durumda
ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti

ATV'nin tarih dizisinde radikal karar: Kuruluş Osman'ın ismi değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim

Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.