Rona Sural: Rusya'ya ikinci yaptırımlar gelirse, Türkiye en çok etkilenecek olan ülkelerin başında

ABD'deki gelişmeleri yorumlayan Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Sural, Donald Trump'ın Rusya'nın son açıklamaları karşısında öfkelendiğini belirtirken, ABD'nin Rusya'ya ikinci yaptırımları getirmesi halinde bu durumdan Türkiye'nin ekonomik ve ticari olarak en çok etkilenecek ülkelerden biri olabileceğini vurguladı. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için gönderilen tırları günlük olarak engellediğini aktardı.

"TRUMP RUSYA'YA TEPKİLİ"

Rona Doğan Sural, Donald Trump'ın Rusya'nın bazı açıklamalarına karşı oldukça kızgın olduğunu belirtti. Bu açıklamaların ABD'de gündem yarattığını ve seçim sürecinde Trump'ın dış politikadaki hamlelerinin önem kazandığını ifade etti.

RUSYA YAPTIRIMLARINDA TÜRKİYE'YE UYARI

ABD'nin Rusya'ya ikinci bir yaptırım paketi getirmesi ihtimali üzerine konuşan Sural, "Eğer bu yaptırımlar hayata geçirilirse, Türkiye en çok etkilenecek olan ülkelerin başında geliyor" dedi. Türkiye'nin hem enerji hem de ticari ilişkiler bakımından bu gelişmeden doğrudan etkileneceğine dikkat çekti.

GAZZE'YE GİDEN TIRLAR ENGELLENİYOR

Sural, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını da değerlendirdi. Her gün Gazze'ye ulaşması gereken yüzlerce yardım tırının İsrail tarafından engellendiğini belirten Sural, bölgede yaşanan insani kriz hakkında uluslararası toplumun daha güçlü bir tepki vermesi gerektiğini vurguladı.