Putin: 'Batı, Rusya'ya saygılı davranırsa başka savaş olmaz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya "saygılı davranıldığı takdirde" Ukrayna'dan sonra başka savaş çıkmayacağını söyledi.

Moskova'nın Avrupa ülkelerine saldırmayı planladığı iddialarının "saçmalık" olduğunu iddia etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın önümüzdeki beş yıl içinde bir ittifak ülkesine saldırabileceğini söylemişti.

Putin yaklaşık dört buçuk saat süren sene sonu medya toplantısında konuştu.

BBC'den Steve Rosenberg, Putin'e "yeni özel askeri operasyonlar" olup olmayacağı sorusunu yöneltti. Putin bu terimi, Ukrayna işgali için kullanıyor.

Rusya lideri, "Bize saygılı davranırsanız, tıpkı bizim her zaman sizin çıkarlarınıza saygı göstermeye çalıştığımız gibi siz de bizim çıkarlarımıza saygı gösterirseniz, hiçbir operasyon olmayacak" yanıtını verdi.

Putin yakın zaman önce de benzer ifadelerle, Rusya'nın savaşa girmeyi planlamadığını, ancak Avrupa isterse "şu anda" hazır olduğunu söylemişti.

Putin, BBC'nin sorusuna cevaben, "NATO'nun doğuya doğru genişlemesinde bizi kandırdığınız gibi kandırmazsanız" diye de ekledi.

Putin NATO'yu, 1990 yılında Batı tarafından verildiği iddia edilen taahhütü bozmakla suçluyor. Bu iddia, yıllar sonra eski Sovyet lideri Mihail Gorbaçov tarafından yalanlanmıştı.

Putin her yıl yaptığı medya toplantısında, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerini (Kırım dahil) kapsayan devasa bir Rusya haritasının altında oturdu.

Rus devlet televizyonuna göre, programa üç milyondan fazla soru gönderildi.

Büyük ölçüde önceden planlanmış olmasına rağmen, halktan gelen bazı eleştirel yorumlar büyük bir ekranda yer aldı.

Bu yorumlaradan biri etkinliği "sirk" olarak nitelendirirken, bir diğeri internet kesintilerinden yakındı. Bir diğeri de musluk suyunun kalitesizliğine dikkat çekti.

Yetkililer, mobil internet kesintilerinin Ukrayna insansız hava aracı saldırılarından kaynaklandığını iddia ediyor.

Putin ayrıca Rusya'nın sıkıntıdaki ekonomisine, yükselen fiyatlara ve 1 Ocak'ta KDV'nin % 20'den % 22'ye çıkmasına da değindi.

Gönderilen mesajlardan birinde "Çılgın fiyat artışını durdurun!" yazıyordu.

Kremlin, yıl sonu etkinliğini düzenli olarak ekonominin dayanıklılığını vurgulamak için kullanıyor. Putin konuşurken Rusya Merkez Bankası faiz oranlarını % 16'ya düşürdüğünü açıkladı.

Putin, Ukrayna'nın sürekli sorularla gündem olduğu konuşmasında, savaşı "barışçıl bir şekilde" sona erdirmeye "hazır ve istekli" olduğunu bir kez daha iddia etti. Ancak uzlaşmaya dair pek bir işaret vermedi.

Haziran 2024'te yaptığı bir konuşmada dile getirdiği ilkeler konusunda ısrarını tekrarladı.

Bu konuşmada Ukrayna güçlerinin Rusya'nın kısmen işgal ettiği dört bölgeden çekilmesini ve Kiev'in NATO'ya katılma çabalarından vazgeçmesini talep etmişti.

Putin'den bombalamayı durdurma şartı

Rusya'nın taleplerinin başında, Rusya'nın işgal edemediği Donetsk bölgesinin yaklaşık % 23'ü de dahil olmak üzere Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ın tam kontrolü geliyor.

Putin, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattında ilerleme kaydettiğini savundu ve Ukraynalı lider Volodimir Zelenskiy'nin geçen hafta Kupiansk'taki cephe hattına yaptığı ziyareti alaya aldı.

Zelenskiy bu ziyarette Rusya'nın kasabayı ele geçirdiği iddialarını çürütmüştü.

Putin ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmayı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak sunduğu barış önerilerine Ukrayna'da yeni seçimlerin de dahil edilmesini talep etti.

Putin, programda seçimler yapıldığında Ukrayna'yı bombalamayı durdurma sözü verdi.

Rusya lideri, Karadeniz'deki duruma da değindi.

Gölge filo olarak adlandırılan gemilere yapılan saldırıların Kiev'in istediği sonucu doğurmayacağını ve Rus ihracatını aksatmayacağını söyledi.

Soru cevap usulü basın toplantısında, ABD'nin NBC kanalından Keir Simmons'ın da soru sormasına izni verildi.

Simmons, Putin'e Trump'ın barış planını reddetmesi durumunda ölümlerden sorumlu hissedip hissetmeyeceğini sordu. Putin, Trump'ın savaşı sona erdirmek için gösterdiği "samimi" çabaları övdü, ancak anlaşmayı engelleyenin Rusya değil, Batı olduğunu savundu.

Ayrıca "Top, Batılı rakiplerimizin, özellikle Kiev rejiminin liderlerinin ve bu durumda her şeyden önce Avrupalı sponsorlarının elinde" dedi.

Trump, barış anlaşmasının her zamankinden daha yakın olduğunu savunuyor.

Putin'in uzlaşmaya yanaşmadığına dair açık işaretler olmasına rağmen, ABD Başkanı "Ukrayna'nın hızlı hareket etmesini umuyorum çünkü Rusya zaten orada" ifadelerini de kullandı.

Bu hafta taraflar arasında ABD'nin Miami eyaletinde görüşmeler yapılacak.

Kremlin temsilcisi Kirill Dmitriev'in de hafta sonu Miami'de olması bekleniyor.

Putin, BBC'nin Rusya Editörüne Rosenberg'e şunları söyledi:

"Sizinle, Birleşik Krallık'la, genel olarak Avrupa'yla ve Amerika Birleşik Devletleri ile çalışmaya hazırız, ancak eşit şartlarda, birbirimize karşılıklı saygı duyarak."

"Rusya'nın orta ve uzun vadeli güvenliğinin sağlanması şartıyla, bu düşmanlıkları derhal sona erdirmeye hazırız. Sizinle işbirliği yapmaya da hazırız."

Putin ayrıca Batı'yı Rusya'dan düşman yaratmakla suçladı.

Rus lider "Ukraynalı neo-Nazilerin elleriyle bize karşı savaş açıyorsunuz" dedi ve Ukrayna'nın demokratik olarak seçilmiş liderlerine karşı her zamanki sert eleştirilerini tekrarladı.

Avrupa istihbarat teşkilatları, Rusya'nın NATO'ya saldırmasının sadece birkaç yıl uzakta olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın gizli bir kampanyayı zaten tırmandırdığını ve Batı'nın savaşa hazır olması gerektiğini söyledi.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.