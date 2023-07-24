Pakistan'da Muson Yağışlarından Dolayı Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 133'e Yükseldi

Pakistan'da son 1 ay içinde şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi. Ülkede trafiğin kapanması ve sel baskınlarına karşı uyarılar yapıldı.

Pakistan'da son 1 ay içinde şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi.

Pakistan'da 24 Haziran'dan bu yana etkili olan Muson yağışları ülkede hayatı felç etti. Bugün yapılan açıklamada, 1 aylık sürede şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 133'e ulaştı. Hayber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Çitral, Dir ve Battagram kentlerinde toprak kayması nedeniyle yollar trafiğe kapanırken yetkililer, dağlık bölgelerde trafiğin tekrar açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Pencap eyaletine bağlı Jhelum, Sutlej ve Çenap şehirlerinde ise şiddetli yağışlar nehirlerin taşmasına neden olurken bölgede sel baskınına karşı alarm verildi. Ülkede devam eden muson yağmurları nedeniyle bölge halkına ve turistlere gereksiz seyahatlerden kaçınmaları uyarılarında bulunuldu.

Bin 739 kişi hayatını kaybetmişti

Güney Asya ülkesinde 1 Temmuz'da başlayan muson mevsiminin eylül ayına kadar devam etmesi beklenirken Muson yağmurları nedeniyle geçtiğimiz sene ülke genelinde bin 739 kişi hayatını kaybetmişti. - İSLAMABAD