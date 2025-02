NBA All Star 2025 rehberi: Yeni format nasıl?

Amerikan Ulusal Basketbol Birliği ( Nba ) tarafından düzenlenen All- Star maçı bu yıl 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak.

Nba'in en iyi basketbolcularını bir araya getiren All- Star oyunları bu yıl Golden State Warriors'ın evi Chase Center'da gerçekleşecek.

Houston Rockets forması giyen 'ün de sahada olacağı 74'üncü All- Star oyunlarında ise bu yıl yeni bir format denenecek.

Şengün, 2007'de All Star maçına seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıyı gösteren ikinci Türk basketbolcu oldu.

Yeni format nasıl?

Nba All-Star maçı için bu yıl yepyeni bir format deneniyor. NBA yöneticileri, format değişikliğiyle All-Star maçlarına yönelik azalan ilgiyi artırmayı amaçlıyor.

All-Star dört takımlı ve üç maçlı bir mini turnuvaya sahne olacak.

Dört takım da yarı finallerde birer maç yapacak.

Birinci maçın kazananıyla ikinci maçın kazananı, üçüncü ve final maçında karşı karşıya gelecek.

Her iki maçta da 40 sayıya ulaşan veya bu sayıyı aşan ilk takım adını finale yazdıracak.

Her takımda sekiz oyuncu yer alacak.

NBA All-Star maçı için seçilen 24 oyuncu Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith tarafından üç ayrı takıma dağıtıldı. Bu üç isim ayrıca takımlarının genel menajeri (GM) olarak görev yapacak.

Dördüncü takım ise All-Star oyunları kapsamında 14 Şubat Cuma günü oynanacak başka mini bir turnuvanın ardından seçilecek. Rising Stars ya da "Yükselen Yıldızlar" olarak adlandırılan etkinlikte, NBA'in en iyi birinci ve ikinci yıl oyuncuları ile NBA G League yıldızlarından oluşan dört takım bir araya gelecek.

Bu mini turnuvanın kazananı All Star maçındaki dördüncü takım olacak.

WNBA efsanesi Candace Parker, Candace Takımı olarak adlandırılacak dördüncü takımın GM'i olarak görev yapacak.

Oyuncular nasıl seçildi?

NBA'in 24 All-Star'ını belirleyen oylama süreci bu sene değişmedi.

Her konferansta ilk beş olarak seçilen beş oyuncu taraftar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (oyların yüzde 25'i) ve medya (yüzde 25'i) oylarıyla belirlendi.

Yedek olarak All Star'a katılan yedi oyuncu da NBA baş antrenörleri tarafından seçildi.

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo üst üste ikinci kez taraftar oylamasında birinci geldi. Ancak sakatlığı nedeniyle All-Star maçını kaçıracak.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James ise 21'inci kez All Star maçında yer alacak.

Doğu kadrosunda kimler var?

Boston Celtics forveti Jayson Tatum, Cleveland Cavaliers guardı Donovan Mitchell ve New York Knicks'ten Jalen Brunson ve Karl-Anthony Towns Doğu Konferansı ilk beşine seçildi.

Doğu'nun yedekleri arasında şu isimler yer alıyor:

Celtics guardı Jaylen Brown, Detroit Pistons guardı Cade Cunningham, Cavaliers guardı Darius Garland, Miami Heat guardı Tyler Herro, Bucks guardı Damian Lillard, Cavaliers forveti Evan Mobley ve Indiana Pacers forveti Pascal Siakam.

Batı kadrosunda kimler var?

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'ın yanı sıra Batı Konferansı'nda Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic, Phoenix Suns forvetiKevin Durant, Oklahoma City Thunder guardıShai Gilgeous-Alexander ve Golden State Warriors guardıStephen Curry yer alıyor.

Batı yedekleri arasında şu isimler var:

Dallas Mavericks pivotu Anthony Davis (sakatlığı nedeniyle oynamayacak), Minnesota Timberwolves guardı Anthony Edwards, LA Clippers guardı James Harden, Memphis Grizzlies forvetiJaren Jackson Jr, Houston Rockets forveti Alperen Şengün, San Antonio Spurs pivotu Victor Wembanyama ve Thunder forveti Jalen Williams.

Üç takım nasıl şekillendi?

Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith tarafından oluşturulan üç takım şöyle:

LeBron James, Stephen Curry, Kyrie Irving*, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden and Jaylen Brown.

Nikola Jokic, Trae Young*, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Şengün and Karl-Anthony Towns.

Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Evan Mobley and Jalen Williams.

*Irving ve Young , sakatlıkları nedeniyle oynamayacak olan Anthony Davis ve Giannis Antetokounmpo 'nun yerine kadrolara dahil edildi.

Cleveland Cavaliers koçu Kenny Atkinson ve Oklahoma City Thunder koçu Mark Daigneault takımlardan ikisine koçluk edecek.

Diğer iki takıma ise her iki koçun ekibinden birer asistan koçluk yapacak.

Atkinson ve Daigneault, Cavs ve Thunder'ın 2 Şubat'ta oynanan maçlar sonunda kendi konferanslarında en iyi normal sezon derecesine sahip olmaları nedeniyle bu onura layık görüldü.

NBA All-Star maçına katılan dört takım 1,8 milyon dolarlık ödül havuzu için yarışacak.

Şampiyonluğu kazanan takımdaki her oyuncu 125 bin dolar, ikinci olan takımdaki her oyuncu 50 bin dolar, üçüncü ve dördüncü olan takımlardaki her oyuncu ise 25 bin dolar alacak.

Yetenek yarışması ne zaman?

NBA Skills Challenge, ya da Türkçe adıyla yetenek yarışması Türkiye saati ile 16 Şubat Pazar sabahı saat 04.00'da gerçekleşecek.

Yetenek yarışmasında ikişerli dört takım mücadele edecek.

Cavaliers takımında Donovan Mitchell ve Evan Mobley yer alacak.

2024 NBA draftının 1 ve 2 numaralı seçimleri Atlanta Hawks'tan Zaccharie Risacher ve Washington Wizards'tan Alex Sarr çaylaklar takımında olacak.

Spurs Takımı tecrübeli oyun kurucu Chris Paul ve yükselen süper yıldız Victor Wembanyama'dan oluşuyor.

Warriors takımında ise Draymond Green ve Moses Moody bulunuyor.

Yetenek yarışması ardından üçlük atışı ve smaç yarışması yapılacak.

3 sayı yarışmasında kimler var?

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard üst üste üçüncü 3 sayı yarışması zaferini hedefliyor.

Ligde üç sayılık atışlarda en iyi üçüncü olan Miami Heat'ten Tyler Herro da yine başka bir iddialı isim.

Diğer üç sayı yarışmacıları ise şöyle: Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Buddy Hield (Golden State Warriors), Cam Johnson (Brooklyn Nets) ve Norman Powell (LA Clippers).

Bu etkinlik Yetenek Yarışmasının ardından gerçekleşecek.

Smaç yarışmasında kimler var?

All-Star smaç yarışmasında Chicago Bulls'tan Matas Buzelis, San Antonio Spurs'ten Stephon Castle ve Milwaukee Bucks'tan Andre Jackson Jr. ve NBA G League'de Osceola Magic forması giyen Mac McClung smaç yarışmasındaki iddialı isimler.

Jüri üyeleri arasında NBA efsaneleri Baron Davis, Kevin Garnett, Tracy McGrady ve Jason Richardson yer alacak.

Etkinlik 3 sayı yarışmasının ardından gerçekleştirilecek.

Tüm NBA All-Star etkinlikleri Türkiye'de S Sport ekranlarından izlenebilecek.