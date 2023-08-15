NASA'ya göre 2023 Temmuz ayı, kaydedilen en sıcak ay oldu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan analize göre, 2023 Temmuz ayı, 1880'den bu yana kaydedilen en sıcak ay olarak tespit edildi. Sıcak hava dalgası nedeniyle birçok bölgede sıcaklık rekor seviyelere ulaştı ve insanlar etkilendi. On milyonlarca kişi sıcak hava uyarılarıyla karşı karşıya kaldı ve sıcaklık nedeniyle birçok kişi hastalandı ve hayatını kaybetti.

ABD'nin başkenti Washington, D.C.'deki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bir serinleme ünitesinde serinleyen insanlar, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Aaron Schwartz/Xinhua)

ABD'liler şu anda ülkenin her köşesinde iklim krizinin etkilerini ilk elden yaşıyor.

LOS ANGELES, 15 Ağustos (Xinhua) -- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne ( Nasa ) bağlı Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından Pazartesi günü yayımlanan analize göre, 2023'ün Temmuz ayı, 1880'den bu yana küresel anlamda kaydedilen en sıcak ay oldu.

Analize göre Temmuz 2023, NASA'nın kaydettiği diğer Temmuz aylarından 0,24 santigrat derece ve 1951 ile 1980 yıllarında kaydedilen ortalama Temmuz ayı sıcaklığından 1,18 santigrat derece daha sıcak geçti.

NASA yöneticisi Bill Nelson, "NASA verileri, dünya genelindeki milyarlarca insanın tam anlamıyla hissettiklerini doğruluyor: 2023'ün Temmuz ayındaki sıcaklıklar, onu kaydedilen en sıcak ay yaptı. ABD'liler şu anda ülkenin her köşesinde iklim krizinin etkilerini ilk elden yaşıyor" dedi.

NASA verilerine göre özellikle Güney Amerika, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Antarktika Yarımadası'nın bazı bölgelerine sıcak hava hakimdi. Bu bölgelerde ortalamanın yaklaşık 4 santigrat derece üzerinde sıcaklık artışları kaydedildi.

NASA'ya göre bu yaz aşırı sıcaklar nedeniyle on milyonlarca kişi için sıcak hava uyarıları yapılırken, sıcak hava yüzlerce kişinin hastalanmasına ve hayatını kaybetmesine neden oldu.