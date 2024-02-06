Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ta Ulusal Güvenlik Müsteşarlığını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ta Ulusal Güvenlik Müsteşarlığını ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ile bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.