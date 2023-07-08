Meksika'daki petrol platformunda çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi kayıp

Meksika'nın devlete ait petrol şirketi Petróleos Mexicanos (Pemex), Campeche Koyu'ndaki Nohoch Alfa açık deniz platformunda çıkan yangında en az 2 kişinin öldüğünü ve 1 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Yangın sırasında 328 kişiden 321'i tahliye edildi. Pemex, yangının sebebini araştırıyor.

Meksika'nın devlete ait petrol şirketi Petróleos Mexicanos (Pemex), yaptığı açıklamada, Cuma günü Meksika Körfezi'ndeki Campeche Koyu'ndaki Nohoch Alfa açık deniz platformunda çıkan yangında en az iki kişinin öldüğünü ve bir kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Pemex'e göre, yangın başladığında yapının üzerinde çalışan 328 kişiden 321'i zaten tahliye edildi. Petrol platformundaki yangınları kontrol etmek için dört bot gönderildi.

Devlet petrol şirketi daha önce en az altı kişinin yaralandığını belirtmişti.

Pemex'in Twitter hesabına yüklenen en son video açıklamada, Pemex Direktörü Octavio Romero Oropeza, ölen iki kişi ve kayıp olan kişinin, tesislerde çalışan şirketten ve Pemex'ten olmadığını söyledi.

Oropeza, yangının başladığı platformun tamamen yok olduğunu ve Pemex'in yangının sebebini araştırdığını belirtti.

Şirketin şu anda çabalarını, kayıp kişiyi bulmaya ve operasyonlarına devam etmeye odaklandığını söyledi.

Diğer platformların bazı çalışanları, yaptıkları açıklamada, alevlerin yakındaki platformlardan görülebildiğini, bu yüzden olayın oldukça büyük olduğunu belirtti.

Daha önceki bir basın toplantısında, Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, yangının Pemex itfaiyecileri tarafından söndürüldüğünü ve Meksika Donanması'nın da çabalara katıldığını söyledi.

Tesislerinde büyük endüstriyel kazaların uzun bir geçmişi olan Pemex, "yangının kontrolü, söndürülmesi ve hasar değerlendirmesi konusunda gün boyunca rapor vermeye devam edeceğini" belirtti.