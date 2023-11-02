Malta Dışişleri Bakanlığı Gazze'ye Yardım İçin Hesap Oluşturdu

Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanlığı, Gazze'deki savunmasız insanlara yardım maksatlı fon sağlanması için banka hesabı oluşturdu.

Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanlığı, Gazze'deki savunmasız insanlara yardım maksatlı fon sağlanması için banka hesabı oluşturdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gazze'de yakın gelecekte bir insani felaketle karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyarı yaptığı hatırlatılarak "Gazze'de günlük insani gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz.?" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, söz konusu gelişmelere yanıt olarak Bakanlığın, Gazze ve diğer yerlerdeki savunmasız Filistinlilere yardım için çalışan Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yaptığı yıllık katkıyı yakın zamanda 2 katına çıkardığı bildirildi.

Bakanlığın, Gazze'deki acil insani duruma çözüm maksadıyla yardım etmek isteyen vatandaşlar için girişimde bulunduğu belirtilerek Malta Merkez Bankasında "İnsani Yardım Fonu" adında bir hesap açtığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri ve Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanlığı, bu hesaba bağışlanan fonların yalnızca Gazze'deki savunmasız insanlara yardım etmek için kullanılmasını sağlamayı taahhüt ediyor. Mısır'dan Gazze'ye giderken Refah geçiş noktasında son dönemde insani yardımların geçişindeki sıkıntıların ardından yardım malzemesi yerine fon toplama kararı alındı."

Toplanan yardım fonlarının, bölgede yardımları ulaştıran UNRWA ve Uluslararası Kızılhaça bağışlanacağı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.