Makinenin içine gizlenmiş 300 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Avustralya Sınır Polisi (AFP), büyük bir hidrolik pres makinesinin içine gizlenmiş 300 kilodan fazla metamfetamin ele geçirdiğini duyurdu. Uyuşturucu madde olarak kullanılan metamfetaminin satış değerinin, 273 milyon Avustralya doları olduğu belirtildi.

AFP bugün yaptığı basın açıklamasında "AFP, Meksika'dan gelen bir sevkiyatta özenle gizlenmiş 300 kilogramdan fazla metamfetamin ithalatının ardındaki uluslararası suç örgütünü tespit etmek için istihbarat aramaktadır. Uyuşturucular, 18 Nisan 2023'te gemiyle Yeni Güney Galler'e ulaşan çelik bir hidrolik presin içine saklanmıştı" ifadelerini kullandı. AFP yetkilileri, çelikten yapılmış pres makinesini ilk incelediklerinde çeliğin yoğunluğu sebebiyle net sonuçlar alamadıklarını, daha fazla inceleme yaptıklarında makinenin merkezine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi tespit ettiklerini ifade etti.