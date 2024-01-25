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Kuzey Kore'de taşlı saldırıya uğrayan iktidar partisi kadın milletvekili kafasından yaralandı

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Güney Kore'de bir hükümet partisi milletvekili, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından taş benzeri bir nesne ile saldırıya uğradı. Seul'deki hastanede tedavi edilen milletvekili Bae Hyunjin'in durumu stabil. Saldırı, ülkenin kutuplaşmış siyasetinde endişe yaratıyor. Güney Kore medyasına göre saldırgan, milletvekilini tanıyıp tanımadığını sorduktan sonra saldırdı. Bae, Başkan Yoon Suk Yeol'un güvendiği bir isim olarak biliniyor.

Güney Kore'de bir hükümet partisi milletvekili, başını taş benzeri bir nesne ile vuran kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından saldırıya uğradıktan sonra Seul'deki bir hastanede kesikler için tedavi edildi.

Güney Kore polisi ve itfaiye yetkilileri, saldırıya uğrayan milletvekili Bae Hyunjin'e yapılan saldırıyla ilgili olarak Seul'ün Apgujeong bölgesinde bir polis yetkilisinin, saldırının gerçekleştiği yerde bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Saldırı, Güney Kore'nin yoğun bir şekilde kutuplaşmış siyasi ortamına ilişkin endişeleri artırıyor. Güney Kore medyası, Bae'nin yardımcılarına dayanarak, şüphelinin yanına yaklaşıp gerçekten milletvekili olup olmadığını sorduktan sonra başına taş benzeri bir nesne ile vurduğunu belirtti.

Bae, 2020'de seçilen eski bir televizyon haber sunucusu olup, Başkan Yoon Suk Yeol'un en güvendiği biri olarak görülüyor.

Soonchunhyang Üniversitesi Seul Hastanesi'nden bir beyin cerrahı olan Park Sukh Que, Bae'nin başında hafif yaralanmalar, çizikler ve kesikler olduğunu ve durumunun stabil olduğunu söyledi.

Saldırının etkisiyle Bae'nin başının arka tarafına düştüğünü ancak beyin sarsıntısı veya iç kanama belirtisi olmadığını belirtti. "Neyse ki, kanama çok ciddi değildi," dedi Park bir basın toplantısında. "Baş ağrısı var ve saldırı tarafından sarsıldıktan sonra biraz endişe gösteriyor." Başkan Yoon'a muhalif lider Lee Jae-myung'ın Busan kentinde boynuna bıçakla saldırılmasının ardından haftalar sonra gerçekleşen bu saldırı, ülkenin yoğun kutuplaşmış siyaseti konusunda daha fazla endişe yaratıyor.

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

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