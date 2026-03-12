Haberler

Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle

Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Basra Limanı yakınında bulunan bölgesel sularda 2 petrol tankerine saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda tankerlerden birinde büyük bir yangın çıktı. Irak Basra Körfezi'nde iki petrol tankerinden birinin patlaması üzerine, petrol limanlarını kapattı. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi'nin saldırıdan saatler önce yaptığı açıklama dikkat çekti.

  • Irak'ın Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri saldırıya uğradı.
  • Irak, petrol limanlarını kapattı ve 31 kişi kurtarıldı.
  • Saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilinmiyor.

Irak'ın Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankerinin saldırıya uğradığı belirtildi.

BÜYÜK YANGINLAR ÇIKTI

Irak yerel basınına göre, Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı. Saldırı, tankerlerden birinde büyük bir yangına yol açtı. Yangına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle

20 DENİZCİ TAHLİYE EDİLDİ

Irak'a ait bir geminin, yanmakta olan tankerin bulunduğu yere giderek şu ana kadar 20'ye yakın denizciyi tahliye ettiği aktarıldı. Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

IRAK PETROL LİMANLARINI KAPATTI

Irak Basra Körfezi'nde iki petrol tankerinden birinin patlaması üzerine, petrol limanlarının kapatıldığı bildirildi. Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, iki petrol tankerinden birinin patladığını ifade ederek 31 kişinin kurtarıldığını, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

SALDIRIYI KİMİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Fartusi, patlamadan dolayı petrol limanlarının kapatıldığını ancak ticari limanların faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Tankerlerden birinin Malta bayrağı taşıdığını kaydetti.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmezken İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi'nin saldırıdan saatler önce yaptığı açıklama dikkat çekmişti.

Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle

İRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İran basınına göre, Şikarçi, katıldığı bir televizyon programında, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın (CENTCOM), "İran'daki sivil liman çalışanlarını ve mürettebatı, askeri faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerden derhal uzak durmaları" yönündeki duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun tüm unsurları ile birlikte sahada olduğuna vurgu yapan Şikarçi, Basra Körfezi'nin kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, "Eğer limanlarımıza karşı en küçük bir tehdit dahi olursa, Fars (Basra) Körfezi'nde hiçbir liman ve iskele güvenli olmayacak ve bölgedeki tüm liman ve ekonomik alanlar meşru hedefimiz haline gelecek." ifadesini kullandı. Şikarçi ayrıca, bölge ülkelerine topraklarını ABD saldırıları için kullandırmamaları çağrısı yaptı.

ABD'DEN UYARI GELMİŞTİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sivillere Hürmüz Boğazı boyunca İran tarafından kullanılan limanlardan uzak durulması uyarısında bulunmuştu. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca sivil limanları "askeri operasyonlar yürütmek için kullandığı" iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci 'açız' diyerek yardım istedi

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar! "Açız" diye yalvardı
Bodo/Glimt'in peri masalı devam ediyor! Çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladılar

8 milyon euro'luk maaş bütçeleriyle çeyrek finale koşuyorlar
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

Tarihi zaferin bedeli
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...

Rojin'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci 'açız' diyerek yardım istedi

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar! "Açız" diye yalvardı
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Duruşmadan çıktı, adliye önünde kalbinden bıçakladı
Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu

16 yaşındaki Zuhal'in sır ölümü! Vücudundaki izler bir kişiyi gösterdi