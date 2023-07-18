Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesinde bir nehrin taşması sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymasında 6 kişinin öldüğü belirtildi. 20 evin toprak altında kaldığı bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

- Kolombiya'da nehir taştı, sokaklar çamurla kaplandı: 6 ölü

BOGOTA - Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesinde bir nehrin taşması sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymasında 6 kişinin öldüğü belirtildi.

Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesinde bağlı Quetame kasabasında, şiddetli yağışların ardından nehrin taşması sonucu sel ve toprak kayması meydana geldi. 20 evin toprak altında kaldığı bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu en az 20 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Kurtarma çalışmalarına katılan bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada ise 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Başkent Bogota'yı Villavicencio kentine bağlayan bir köprünün de yıkıldığı bölgede, çamur kaplı sokakları temizlemek için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.