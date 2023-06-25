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KKTC Sahil Güvenlik ekipleri kaplumbağa yavrusunu kurtardı

KKTC Sahil Güvenlik ekipleri kaplumbağa yavrusunu kurtardı

Dünya Haberleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ağ kalıntılarına takılan kaplumbağa yavrusu için kurtarma operasyonu düzenledi. Kurtarılan yavru, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ağ kalıntılarına takılan kaplumbağa yavrusu için kurtarma operasyonu düzenledi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamada, Komutanlık unsurlarından KKTC SG-02 tarafından Girne Antik Limanı önlerinde denizde zor durumdaki bir kaplumbağa yavrusu için kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, denizden ekiplerin çabaları ile bota alınarak ağ kalıntılarından kurtarılan kaplumbağa yavrusunun, bakım ve tedavisinin devamı için Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Dünya

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaplumbağa Kıbrıs Dünya Haberler

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