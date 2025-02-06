KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Murat Doğanay'ın davetiyle iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı Murat Doğanay'ın ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş dünyasının önemli isimlerinden Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Çarmıklı ve ünlü tarihçi yazar İlber Ortaylı, Develi Restoran'da düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Yemekte Türkiye-Kıbrıs ilişkileri, Kıbrıs'a yönelik yatırımlar, bölgenin ekonomik ve siyasi gelişmeleri detaylı şekilde ele alındı. Toplantıdaki en önemli vurgulardan biri, Türkiye ve KKTC'nin "tek millet, iki devlet" ilkesi doğrultusunda ilerlemesi gerektiği oldu. Katılımcılar, Kıbrıs'ın geleceğiyle ilgili ortak fikirler ortaya koyarak, bölgedeki iş birliği olanakları üzerine fikir alışverişinde bulundular.

ERSİN TATAR VE İLBER ORTAYLI'DAN TARİHİ VURGULAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve tarihçi İlber Ortaylı, Kıbrıs'ın tarihi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, Kapalı Maraş'ın ve Kıbrıs'ın bir Osmanlı toprağı olduğu vurgulandı. Ortaylı, federal temelde bir çözümün artık mümkün olmadığını, Cumhurbaşkanı Tatar'ın sürdürdüğü iki devletli çözüm modelinin en doğru yol olduğunu ifade etti.

Bu önemli buluşma, Türkiye ve KKTC ilişkilerinde yeni iş birliği fırsatları yaratırken, bölgenin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

AVRASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Türkiye'nin önemli araştırma merkezlerinden biri olan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ne ilişkin yapılan tanımlamada şu ifadeler kullanılıyor: Türkiye'nin küresel vizyonu; eşi benzeri olmayan tarihi-kültürel kimliği, jeostratejik konumuna uygun bir ufuk ve derinliğe ihtiyaç duymaktadır. Bu doğrultuda Asad olarak, Türkiye'nin hızla değişen ve globalleşen dünyadaki iç ve dış politikalarının oluşturulması hususunda gerek duyduğu stratejik adımlara ön ayak olabilecek fikirlerin doğmasına yardımcı olmak en önemli prensibimizdir. Bizler aklında fikrinde Türkiye olan bireyler olarak, bu uğurda gece gündüz çalışıyoruz. Biliyoruz ki, milletin en büyük değeri, alın teridir. Ve bu alın teri, her dalında başka yuvaların olduğu bir çınar ağacıdır. Çünkü bu kökleri ile bağlı olduğumuz vatan toprağı mukaddestir. Türkiye, tarihe yön vermiş bir ulusun, milli çıkarlar doğrultusunda bir araya geldiği güçtür. Dolayısıyla sınırları olan bir kara parçasından çok daha manevi, çok daha ulvidir.

Bu bilinçle, Milli çıkarlarımız doğrultusunda, ülkemizin ve milletimizin geleceğine ışık olacak araştırmalar yapan bir düşünce kuruluşuyuz. Yerli ve milli stratejileri oluşturmak, bunları gerekli kurumlarla paylaşarak hayata geçirilmesini sağlamak ve böylece ülkemize değer katmak için tüm gayretimizle yol alıyoruz. Gayemiz, geçmişin tozu ile üzeri örtülüp sandıklara kaldırılmış fikirleri, olayları, kişileri, hayatları gün yüzüne çıkarmak, tüm bunları farklı düşünce perspektifiyle yansıtmaktır. Kendi sınırları içerisinde Türkiye'yi değerlendirdiğimiz gibi, gelişen ve değişen küresel sistem içerisinde de, ekonomik, politik, jeolojik, hukuki ve tarihi açıdan araştırmalar yapıp, ülkemizin geleceğine ışık tutmayı hedefliyoruz.

Daha güçlü, daha büyük, daha zengin, dünya politikalarına yön veren, bölgesel gücün ötesinde küresel bir güç olan, köklerinde var olan İslam'ın en güçlü temsilcisi bayrağını da daha ileriye taşıyan bir Türkiye için düşünüyoruz!