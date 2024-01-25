Katar, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ifadelerine yanıt verdi

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Majed Al Ansari, dünya basınında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ait olduğu iddia edilen ses kaydındaki ifadelere yanıt verdi. Al Ansari "Bu ifadeler eğer doğrulanırsa sorumsuzcadır ve masum hayatları kurtarma çabaları açısından yıkıcıdır, ancak şaşırtıcı değildir" dedi.

İsrail basınında dün yer alan ve Başbakan Netanyahu'ya ait olduğu ileri sürülen ses kaydında Netanyahu'nun İsrailli esirlerin ailelerine " Katar'a teşekkür ettiğimi görmediniz, fark ettiniz mi? Katar'a teşekkür etmedim. Neden? Çünkü Katar'ın özünde BM'den, Kızıl Haç'tan hiçbir farkı yok bana göre, hatta bir bakıma daha sorunlu" ifadelerine karşılık Katar'dan yanıt geldi.

'İFADELER DOĞRULANIRSA KARİYERİNE HİZMET EDİYOR DEMEKTİR'

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Al Ansari Netanyahu'ya ait olduğu ileri sürülen ses kaydıyla ilgili "Katar'ın arabuluculuk rolüne ilişkin çeşitli medya haberlerinde İsrail Başbakanı'na atfedilen iddialar bizi dehşete düşürdü. Bu ifadeler eğer doğrulanırsa sorumsuzcadır ve masum hayatları kurtarma çabaları açısından yıkıcıdır, ancak şaşırtıcı değildir" açıklamasını yaptı.

Al Ansari ifadelerin doğrulanması durumda İsrail Başbakanı'nın "İsrailli rehineler de dahil olmak üzere masum hayatları kurtarmaya öncelik vermek yerine, siyasi kariyerine hizmet ediyor gibi görünen nedenlerle yalnızca arabuluculuk sürecini engelliyor ve baltalıyor" olacağını vurguladı.