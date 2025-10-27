Karadağ'da Şiddet Olayları Sonrası Türk Vatandaşlarına Vize Kısıtlaması

Karadağ'da hafta sonu bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasının ardından patlak veren şiddet olayları sonucunda onlarca Türk vatandaşı gözaltına alındı, Türklere uygulanan vize serbestisi de geçici olarak kaldırıldı.

Polis, başkent Podgorica'nın Zabjelo bölgesinde bir Karadağ vatandaşının Türkler tarafından bıçakla yaralandığını açıkladı.

Olayın ardından onlarca Türk ve Azerbaycanlının gözaltına alındığı duyuruldu ve şiddet olayları patlak verdi.

Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic sükunet çağrısı yaparken, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic 27 Ekim Pazartesi günü "acil bir prodesürle" Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisinin "geçici olarak askıya alınacağını" duyurdu.

Türkiye vatandaşları Karadağ'a 180 günlük süre içerisinde 90 gün vizesiz seyahat gerçekleştirebiliyordu.

Olay nasıl gerçekleşti?

Reuters, 25 Ekim Cumartesi gecesi bir Karadağ vatandaşının, bir grup Türkle atışma sonrası bıçaklandığını, yaralanan Karadağ vatandaşının hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Pazar günü buna karşılık onlarca kişinin Türk plakalı araçlara saldırdığı, Türk vatandaşlarının bir kumarhaneye sığınmak zorunda kaldığı belirtildi.

Polis bıçaklama olayıyla ilgili biri Türk, biri Azerbaycanlı iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bu iki kişiye ek olarak, geçerli oturum belgeleri olmadığı tespit edilen 45 Türkiye ve Azerbaycan vatandaşının da gözaltında olduğu duyuruldu.

Emniyetin açıklamasında, gözaltına alınanların yedisinin para cezasına çarptırıldığı, sekizinin de sınır dışı edileceği bildirildi.

İçişleri Bakanı Danilo Saranovic ülkede geçici ya da kalıcı oturum izni olan 100 bin yabancının 13 bininin Türk olduğunu açıkladı.

Yetkililer, gittikçe artan sayıda Türkiye vatandaşının, Balkanların Adriyatik Denizi kıyısında 620 bin kişinin yaşadığı bir ülke olan Karadağ'da iş kurduğunu ya da iş aradığını söyledi.

Ana gelir kaynağı turizm olan ülkenin ilerleyen yıllarda Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlaması bekleniyor.

Karadağ Başbakanı Spajic sosyal medya platformundan yaptığı vize duyurusunda, "Ekonomik faaliyetleri ve iyi ikili ilişkileri korumak amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatarak, iyi bir işbirliği ve ortaklık ruhuyla, karşılıklı çıkarlarımız doğrultusunda [en iyi vize düzenleme modelini] bulacağız" dedi.

Şiddet olaylarını kınayan Cumhurbaşkanı Milatovic, "kolektif suç yüklemeye veya tüm bir halkı damgalamaya yer yok" dedi.

Milatovic, "Karadağ'ın daha sorumlu bir göç politikasına ihtiyacı var: İstismar ve suça karşı kararlı, yasalarımıza saygı duyan herkese karşı adil bir politika" ifadelerini kullandı.