Japonya'nın ilk kadın başbakanı olacak Sanae Takaichi kimdir?

Sanae Takaichi, önceki iki başarısız girişimin ardından nihayet uzun zamandır hayalini kurduğu hedefe 4 Ekim cumartesi günü ulaştı.

64 yaşındaki siyasetçi, iktidardaki Liberal Demokrat Partisi'nin (LDP) 70. kuruluş yıldönümünde partinin liderliğine seçildi.

Takaichi ülkenin ilk kadın başbakanı olma yolunda ilerliyor.

Eski bir devlet bakanı, televizyon programcısı olan ve bir zamanlar heavy metal grubunda davulculuk yapmış siyasetçinin partisi, peş peşe skandalların ardından seçmen güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor.

Aynı zamanda düşük doğum oranları, artan jeopolitik gerilimlerin yanında,

1961 yılında Nara Eyaleti'nde doğan Takaishi'nin babası bir ofis çalışanı, annesi ise bir polis memuruydu. Siyaset, onun yetiştirilme tarzından çok uzaktı.

Bir zamanlar tutkulu bir heavy metal davulcusu olan Takaishi, bu performansları sırasında çok sayıda baget kırdığı için yanında fazla fazla yedek taşıması ile meşhurdu.

Aynı zamanda dalış ve araba tutkunuydu; çok sevdiği Toyota Supra'sı şu anda Nara kentindeki bir müzede sergileniyor.

Siyasete girmeden önce Takaichi kısa bir süre televizyon programcılığı yaptı.

Siyasete olan ilgisi ABD ve Japonya arasındaki ticaret gerginliğinin zirve yaptığı 1980'lerde başladı.

Amerikalıların Japonya algısını anlamak için Japonya karşıtı ifadeleriyle bilinen Demokrat Partili Kongre üyesi Patricia Schroeder'in ofisinde çalıştı.

Takaichi, Amerikalıların, Japon, Çin ve Kore dilleri ile mutfaklarını nasıl karıştırdığını gözlemledi.

Japonya'nın sıklıkla Çin ve Güney Kore ile aynı kefeye konulduğunu gördü.

"Japonya kendini savunacak yetenekte olmazsa, kaderi her zaman ABD kamuoyunun insafına kalacaktır" sonucuna vardı.

1992 yılındaki parlamento seçimlerine ilk kez bağımsız olarak katıldı ancak kaybetti.

Yılmadı ve bir yıl sonra meclise seçildi. Ardından 1996'da LDP'ye katıldı.

O zamandan beri 10 kez milletvekili seçildi ve sadece bir kez kaybetti.

İktidar partisinin en açık sözlü muhafazakar seslerinden biri olarak ün kazandı.

Ekonomi Güvenliği Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve rekor kıran bir süre boyunca İçişleri ve İletişim Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Takaichi, 2021'de ilk kez LDP'de liderlik yarışına girdi. Fumio Kishida'ya yenildi.

2024'te tekrar denedi ve bu sefer ilk turda birinci oldu, ancak sonunda Shigeru Ishiba'ya kaybetti.

Bu yıl üçüncü kez liderlik seçimine girdi ve bu kez kazandı.

Parlamentonun atanmayı onaylanmasıyla Japonya'nın ilk kadın başbakanı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Son kampanyası sırasında bir grup okul çocuğuyla buluşmasında, "Amacım Demir Leydi olmak" dedi.

Takaichi, evli kadınların kızlık soyadlarını kullanmalarına izin veren yasa tasarısına uzun süredir karşı çıkan ve bunun geleneklere aykırı olduğunu savunan koyu bir muhafazakâr.

Aynı zamanda eşcinsel evliliklere de karşı çıkıyor.

Ancak son zamanlarda tavrı yumuşadı.

Kampanyası sırasında, bebek bakıcısı ücretlerinin kısmen vergi indirimine tabi tutulacağı sözünü verdi. Çocuk bakım hakkı sunan şirketlere kurumlar vergisi muafiyeti önerdi.

Kişisel deneyimleri Takaichi'nin siyasi vaatlerinin temelini oluşturuyor.

Kadın sağlığı için hastane hizmetlerinin genişletilmesi, hane destek çalışanlarının itibarlarının sağlanması ve Japonya'nın yaşlanan toplumu için bakım seçeneklerinin iyileştirilmesi bunlar arasında yer alıyor.

"Hayatımda üç kez hemşirelik ve bakım deneyimini yaşadım" diyerek bu başlıklarda kendi tecrübesine işaret ediyor:

"Bu nedenle, bakıcılık, çocuk büyütme veya çocukların okula gitmeyi reddetmesi nedeniyle işlerini bırakmak zorunda kalan insanların sayısını azaltma konusundaki kararlılığım daha da güçlendi.

"İnsanların kariyerlerinden vazgeçmek zorunda kalmayacağı bir toplum yaratmak istiyorum."

siyasi öğrencisi olan Takaichi, eski başbakanın yüksek kamu harcamaları ve ucuz borçlanmayı öngören "Abenomics" ekonomik vizyonunu yeniden canlandırmayı vaat ediyor.

Japonya'da, aralarında hüküm giymiş savaş suçlularının da anıldığı tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı düzenli olarak ziyaret ediyor.

Ülkenin saldırı silahlarına sahip olmasına karşı Anayasal sınırlamaların da gevşetilmesi gerektiğini savunuyor.

LDP, 1955'teki kuruluşundan bu yana Japonya siyasetine egemen oldu.

Ancak ekonomik durum ve toplumun giderek yaşlanması ile toplumsal hoşnutsuzluk nedeniyle aldığı destek giderek azalıyor.

Takaichi, LDP'nin muhafazakar kanadına mensup bir siyasetçi. LDP onu seçerek, aşırı sağcı Sanseito partisine yönelen muhafazakar seçmenleri geri kazanmayı umuyor.

"Önce Japon" sloganıyla siyaset yapan Sanseito, muhafazakâr seçmenleri partiye çekerek tek olan sandalye sayısını 15'e çıkardı..

LDP ise parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğunu kaybetti.

Takaichi, ilk tur oylamayı kazandıktan sonra yaptığı konuşmada mevcut durumu kabul etti:

"Özellikle çekirdek seçmenimizden, muhafazakarlardan ve parti üyelerinden sert eleştiriler aldık.

"LDP, Japonya'nın bugünü ve geleceği için değişmeli. Ulusal çıkarları her zaman ön planda tutacak ve ülkeyi dengeli bir şekilde yöneteceğiz."

Parlamentonun 15 Ekim'de başbakanlığını onaylaması bekleniyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.