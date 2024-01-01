Japonya'da deprem sonrası tsunami uyarısı

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), Japonya'da meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin doğusundaki Gangwon'da sahil bölgesinde yaşayanlara tsunami uyarısında bulundu.

KMA'dan yapılan açıklamada, "Gangwon'daki bazı kıyı bölgelerinde tsunami nedeniyle deniz seviyesinde yükselmeler yaşanabilir, bu nedenle lütfen kıyı güvenliği konusunda dikkatli olun. Tsunami, ilk tsunamiden sonra daha yüksek dalga yüksekliklerine ulaşabilir ve 24 saatten fazla sürebilir, bu nedenle lütfen ek gelişmeleri takip edin" denildi.