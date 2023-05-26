Japonya, 80 Rus kuruluşunu ihracat yasağına tabi kuruluşlar listesine ekleyecek

Japonya hükümeti, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rus ordusu ile bağlantılı 80 Rus kuruluşun, ihracat yasağına tabi kuruluşlar listesine ekleneceğini bildirildi. Yeni yaptırımlar doğrultusunda, Rusya'ya yönelik inşaat ve mühendislik hizmetleri durdurulacak, askeri görevliler dahil 17 kişi ile 78 kuruluşun mal varlıkları dondurulacak. Kategori: Dünya