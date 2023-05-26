Japonya, 80 Rus kuruluşunu ihracat yasağına tabi kuruluşlar listesine ekleyecek
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Japonya hükümeti, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rus ordusu ile bağlantılı 80 Rus kuruluşun, ihracat yasağına tabi kuruluşlar listesine ekleneceğini bildirildi. Yeni yaptırımlar doğrultusunda, Rusya'ya yönelik inşaat ve mühendislik hizmetleri durdurulacak, askeri görevliler dahil 17 kişi ile 78 kuruluşun mal varlıkları dondurulacak. Kategori: Dünya
Japonya hükümeti, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rus ordusu ile bağlantılı 80 Rus kuruluşun, ihracat yasağına tabi kuruluşlar listesine ekleneceğini bildirildi.
Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, Rusya'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar onaylandı.
Yaptırım kararı doğrultusunda, Rusya'ya yönelik inşaat ve mühendislik hizmetleri durdurulacak, askeri görevliler dahil 17 kişi ile 78 kuruluşun mal varlıkları dondurulacak.
Ayrıca, Rus ordusuyla bağlantılı 80 Rus kuruluş, ihracat yasağına tabi kuruluşlar listesine eklenecek.
Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, "Durumu iyileştirmek için G7 ortaklarımız ve uluslararası toplumla çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.