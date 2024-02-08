İzlanda'daki Fagradalsfjall Yanardağı 3. kez patladı

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), Fagradalsfjall yanardağının 3'üncü kez patladığını ve 80 metre yüksekliğe kadar lav püskürttüğünü açıkladı.

IMO bugün yaptığı açıklamada, "Saat 05.30'da Slingarfell Dağı'nın kuzeydoğusunda yoğun bir sismik aktivite başladı. Yaklaşık 30 dakika sonra bölgede volkanik bir patlama başladı. Lav yaklaşık 50-80 metre yüksekliğe ulaşmış durumda ve oluşan çatlak yaklaşık 3 kilometre yüksekliğinde" dedi.

Milletvekili Gisli Olafsson, geçtiğimiz aylarda 2 kere patlayan ve Grandavik kasabasının tahliye edilmesine neden olan Fagradalsfjall yanardağının yeniden patlaması hakkında, "Patlama, Reykjanes yarımadasında GMT saatiyle 06.00'dan hemen sonra başladı. Bu sefer Aralık ayındaki patlamadan biraz daha kuzeyde ve Grindavik kasabasından daha uzakta" ifadelerini kullandı.