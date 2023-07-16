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İtalya'da mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı

Dünya Haberleri

İtalya'nın kuzeyindeki Susa Vadisi'nde, şelalenin oluşturduğu yarıkta mahsur kalan iki dağcı, helikopterle kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İtalya'nın kuzeyindeki Susa Vadisi'nde, şelalenin oluşturduğu yarıkta mahsur kalan iki dağcı, helikopterle kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, İtalya'nın Turin kentinin batısında, Susa Vadisi'nde 14 Temmuz'da meydana geldi. Susa Vadisi'nde Rio Claretto şelalesinin açtığı yarıktan iniş yapmaya çalışan iki dağcı mahsur kaldı. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, bölgeye helikopterle intikal etti. Görüntülerde, itfaiye personelinin çelik halatla dağcıların bulunduğu noktaya iniş yaptığı ve dağcıları helikoptere çektiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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