İsrail Sınır Polisi Hamas Üyeleriyle Çatıştı, İsrail Savunma Kuvvetleri Hamas Mensuplarını Etkisiz Hale Getirdi

İsrail Sınır Polisi'nin ülkenin güneyinde Hamas mensuplarıyla çatıştığı ve yaralı askerleri kurtardığı anların görüntüleri paylaşıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ise Gazze sınırı yakınındaki Zikim bölgesinde saklandığı tespit edilen Hamas üyelerini savaş helikopteriyle etkisiz hale getirdiği belirtildi.

İsrail Sınır Polisi'nin ülkenin güneyinde Hamas mensuplarıyla çatıştığı ve yaralı askerleri kurtardığı anların görüntüleri paylaşıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ise Gazze sınırı yakınındaki Zikim bölgesinde saklandığı tespit edilen Hamas üyelerini savaş helikopteriyle etkisiz hale getirdiği belirtildi.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 4.günde devam ediyor. İsrail Sınır Polisi'nin ülkenin güneyindeki Nir Am kasabasında Hamas üyeleriyle çatıştığı anların görüntüleri yayınlandı. Sınır polislerinin yaralı askerlerin yerini tespit etmek için arama yaptığı sırada Hamas mensuplarıyla karşılaştığı, bu sırada şiddetli çatışma yaşandığı ifade edildi. O anlar kameraya yansırken, polislerin çatışma sırasında tankın içinde bir grup yaralı asker bulduğu görüldü.

Zikim sahilindeki Hamas mensupları etkisiz hale getirildi

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan yeni açıklamada ise Maglan birliklerinin sabah saatlerinde Gazze sınırı yakınındaki Zikim bölgesinde saklanan Hamas mensuplarını tespit ettiği, bölgeye bir savaş helikopteri gönderildiği belirtildi. Paylaşılan görüntüde Hamas mensuplarının etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı. - TEL AVİV