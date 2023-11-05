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İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 4 sivil öldü

İsrail'in Lübnan'daki sivil bir araca düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 4 sivilin öldüğü belirtildi. Saldırıda araçta bulunan en büyüğü 14 yaşında 3 kardeşin ve büyükannelerinin öldüğü kaydedildi.