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İsrail'in Gazze'ye tahliye emri vermesiyle 150 binden fazla insan yerinden edildi

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye tekrar tahliye emri vermesiyle 150 binden fazla insanın yerinden edildiğini duyurdu. UNRWA, İsrail makamlarının Gazze'nin ortasına yönelik tekrar taşınmaya zorlayan tahliye emrinin, zorla yerinden edilmelerin devam etmesine neden olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye tekrar tahliye emri vermesiyle 150 binden fazla insanın yerinden edildiğini duyurdu.

UNRWA bugün yaptığı açıklamasında, İsrail'in Gazze'deki halkı tekrar taşınmaya zorladığını belirterek, "İsrail makamlarının Gazze'nin ortasına yönelik tekrar taşınmaya zorlayan tahliye emri, zorla yerinden edilmelerin devam etmesine neden oluyor. Çocuklar, hamile kadınlar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere 150 binden fazla insanın gidecek hiçbir yeri yok. Geriye kalan tek umut insani yardım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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