İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 69 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne dün akşam ve gece boyu gerçekleştirdiği saldırılarda en az 69 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 25. güne girildi. Filistinli yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde Nuseyrat Mülteci kampına hava saldırısı gerçekleştirdiği, en az 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin merkezinde Deir el-Balah'taki Zevayda bölgesinde Hamdan ailesine ait evi hedef aldığı saldırıda ise 18 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Abu Shamala ailesinin evine düzenlediği saldırıda da en az 18 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Refah'ta Hicazi ailesine ait bir eve gerçekleştirilen saldırının ise 9 can kaybına yol açtığı kaydedildi. Gazze şehrindeki Zeytun Mahallesine yönelik saldırıda da en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde bir binanın vurulması sonucu aralarında 6 yaşında bir çocuk dahil 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. İsrail'in ayrıca Beyt Hanun, Beyt Lahya ve Han Yunus'u da hedef aldığı aktarıldı.

İsrail'in hastanelerin çevresine saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında hastanelerin çevrelerini hedef almaya devam ettiği vurgulandı. İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Avrupa Hastanesi, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi ve Gazze'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi yakınına hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

IDF: "300 nokta hedef alındı"

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise gece boyu Gazze Şeridinde 300 noktanın vurulduğu ifade edildi.

Hamas: "Gazze'de İsrail askeri araçlarını vurduk"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, İsrail askerleriyle Gazze'nin güneyinde çatışmalar yaşandığı, El Yasin 105 füzeleriyle İsrail'e ait 4 askeri aracın vurulduğu ifade edildi. Ayrıca Gazze'nin kuzeybatısındaki 2 İsrail tankının ve buldozerinin de füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 3 bin 457'si çocuk olmak üzere 8 bin 306 Filistinli hayatını kaybetti. - GAZZE