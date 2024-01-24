İsrail'de hükümete rehine takası anlaşması için çağrıda bulunan kadın grupları cadde ve kavşakları trafiğe kapattı

İsrail'de Kadın Grupları, Gazze'de alıkonulan rehinelerin hemen serbest bırakılması için protesto düzenledi. Hükümete acil olarak rehine takası anlaşması yapma çağrısında bulunan gruplar, ana cadde vekavşakları trafiğe kapattı.

Rehineler serbest kalana kadar Gazze'ye insani yardım yapılmaması gerektiğini savunan bazı gruplar da Gazze'ye giden yardım konvoylarınıengellemeye çalıştı.

Bu akşam başkent Tel Aviv'de büyük bir protesto gösterisi yapılacağı belirtildi.

İsrailli yetkililer, görüşmelerde ilerleme olmadığını belirtirken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'a karşı baskıyı artırdığını duyurarak bölgedeki gerilimi artırıyor.

Protestoların ardındaki temel talep, rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasıdır. Bu durum, ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çekerken, kadın gruplarının sesi, bu anlamda kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik etkili bir kampanya yürütüyor. Bu girişimler, bölgesel barış ve güvenlik konularında çözüm arayışında toplumun geniş kesimlerini bir araya getiriyor.