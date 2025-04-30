İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük

Geniş kap­samlı elektrik kesin­tilerinin ardından Fransa'nın bazı bölgeleriyle, İspanya ve Portekiz'de haya­tın akışında ciddi aksaklıklar baş gösterdi. Milyonlarca in­sanın "temel modern ihtiyaç­lara erişim"den mahrum kal­ması, kentlerin karanlığa gö­mülmesi, trafiğin sıkışması ve toplu taşımanın durması, şoke edici görüntüler teşkil etti. Se­bebi belirlenemeyen kesinti­lerle ilgili kriz merkezleri oluş­turuldu.

Siber saldırı ihtimali de göz ardı edilmeksizin araş­tırmalar devam ederken, AB Komisyonunun İspanyol Baş­kan Yardımcısı Teresa Ribera "herhangi bir sabotaj veya si­ber saldırı olduğunu söyleme­yi gerektiren hiçbir şey olma­dığını" ifade etti.

ANİ ISI DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ İNANDIRMADI

İspanya basınında çıkan ha­berlere göre, Portekiz'in ulusal enerji şirketi REN'den yapılan açıklamada, kesintinin yüksek gerilim hatlarındaki anormal salınımlardan kaynaklanmış olabileceğini, buna da İber Ya­rımadası'nda görülen "ani sı­caklık değişikliklerinin sebep olabileceği" ifade edildi. Şirke­tin açıklamasıyla ilgili İspan­yol sosyal medyasında gelişen çok sayıdaki yorumda gerek­çeyle dalga geçen ifadelerin yanı sıra inandırıcı olmadığını belirten tepkiler yer aldı.

ZARAR 1 MİLYAT EURO

İspanya merkezli The Obje­ctive'in haberinde, kesintinin meydana getirdiği kayıpları net olarak belirlemenin erken olduğu aktarılırken, oluşan kaybın ciddi etkilerinin olaca­ğı ifade edildi. Elektrik kesin­tisinden doğrudan etkilenen iş sektörlerinde meydana ge­lebilecek kaybın 1 milyar euro olabileceği, üretimin yanı sı­ra soğutma eksikliği nedeniy­le kayba uğrayabilecek stokla­rın da zararına dikkati çekildi.

TARTIŞMALI STRATEJİ

AB Komisyonu 26 Mart'ta duyurduğu stratejide halka, "acil durumlara karşı asgari 72 saatlik temel malzemeleri bu­lundurma" konusunda çağrı yapmıştı. Avrupa'daki yüksek tirajlı gazetelerde, AB'nin 450 milyon vatandaşını yakın bir tehdide karşı uyardığı haber­leri yer aldı. Avrupa Parlamen­tosundaki aşırı sağcı partilerin mensubu milletvekilleri, AB Komisyonunu korku salıp sa­vaş çığırtkanlığı yapmakla suç­ladı, stratejiyi "savaş histerisi" olarak nitelendirenler oldu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin İspanya Baş­bakanı Pedro Sanchez'in bil­gilendirmesi üzerine ülke­sindeki elektrik kesintileriyle ilgili görüşme gerçekleştirdi­ği bildirildi. Elektrik kesinti­lerine ilişkin araştırmalarda siber saldırı ihtimali de de­ğerlendirilmiş ancak duru­mu yakından takip ettiklerini belirten Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, buna ilişkin kanıta rastlanmadığını bildirmişti.

KESİNTİNİN ANA SORUMLUSU İSPANYA

Enerji ve Tabii Kaynak­lar Bakanı Alparslan Bayrak­tar, İspanya'da başlayan ve Portekiz ve Fransa›nın belir­li bölgelerini etkileyen elekt­rik kesintilerini değerlendire­rek, Türkiye'nin de Avrupa'nın elektrik sistemine bağlantısı olduğunu anımsattı. Bayrak­tar, hala söz konusu ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgula­yarak, "Kabine'ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bi­zi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız" dedi.

Kesintinin ana sorumlu­sunun İspanya olarak görüldü­ğüne dikkati çeken Bayraktar, "Talep fazla olmayınca rüzgâr ve güneşin aşırı üretimini yö­netemediler de deniyor, Fran­sa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, ba­ya büyük çaplı bir şey" değer­lendirmesinde bulundu.

İSPANYA'DA KESİİNTİ BÜYÜK ÖLÇÜDE GİDERİLDİ

İspanya elektrik şirketi Red Electrica, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiğini, bakım işlemlerinin sürdüğü ak­tardı. İspanya'nın elektrik ihti­yacının %99,16'sının karşılan­dığı vurgulanan açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat ol­duğu ifade edildi. Madrid Met­rosu da çeşitli hatlarda yeniden hizmet vermeye başladı. Öte yandan bazı bölgeleri etkilenen Belçika'da da hayatın normale döndödüğü belirtildi.

HER ŞEY 5 SANİYEDE OLDU

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, elektrik kesintisi sırasında ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ının 5 saniyede yok olduğunu belirtirken, "Elektrik şirketi bize dün 12.33'te sistemden 5 saniye içinde 15 gigavatlık üretimin aniden kaybolduğunu bildirdi. Bu daha önce hiç yaşanmamış bir şey. Fikir vermesi açısından 15 gigavat o anda ülkenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 60›ına denk geliyordu" dedi. Elektrik kesintisinin nedenine ilişkin hiçbir ihtimali göz ardı etmediklerini yineleyen Sanchez, tüm olasılıkların analiz edildiğini belirtti. Sanchez, iş dünyasının elektrik kesintisinden etkilenmesine rağmen finans piyasaları ve borsaların "iyi bir kapanış" yaptığını dile getirdi. Sanchez, ülkedeki 8 bölgenin özerk yapıya sahip İspanya'da yerel yönetimlerin idarelerini merkezi hükümete devrettiği 3. seviye acil durum planı talebinde bulunduğu söyledi. İspanya Başbakanı Sanchez, Madrid'in yanı sıra bu bölgelerin Endülüs, Kastilya- La Mancha, Extremadura, Galiçya, La Rioja, Murcia ve Valensiya olduğunu ifade etti.

Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre, elektrik şirketi E-Redes gece yarısı itibarıyla 424 trafo merkezinin kısmen faaliyete geçtiğini açıkladı. Ülkede 6,2 milyon müşteriye elektrik hizmeti sağlandığını duyuran şirket, normale dönüşün ne zaman olacağının belli olmadığını ifade etti.