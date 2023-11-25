İspanya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Gösteri

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de geniş katılımlı gösteri yapıldı. İspanya'da bu yıl içinde 52 kadın şiddet sonucu hayatını kaybetti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de geniş katılımlı gösteri yapıldı.

Kent merkezindeki gösteriye İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Eğitim, Spor Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, Meclis Başkanı Francina Armengol, Eşitlik Bakanı Ana Redondo, Üniversite ve Bilim Bakanı Diana Morant ile Konut ve Kentsel Gündem Bakanı İsabel Rodriguez de katıldı.

Eşitlik Bakanı Ana Redondo, basına yaptığı açıklamada, "İlk mesajım birlik çağrısıdır. Önemli olan kadınların ve tüm feministlerin şiddete, kadına yönelik her türlü şiddete karşı sesinin yüksek ve güçlü bir şekilde duyulmasıdır." dedi.

İspanya'nın feminist bir ülke olduğunu ve iktidarda feminist bir hükümet bulunduğunu kaydeden Redondo, "Önemli olan kadın haklarında geri gitmek isteyenlere, bizi mağaraya döndürmek isteyenlere, şiddeti meşrulaştırmak isteyenlere karşı mücadele etmektir. Geriye bir adım bile atılmayacak." diye konuştu.

"Kadına yönelik şiddete karşı vatandaş birliği ve kurumsal tepki", "Kadınlar saygı ister" yazılı pankartlarla yürüyen binlerce kişi, "kadına şiddete son" sloganları attı.

Kadına karşı şiddet vakalarının en çok görüldüğü Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya'da bu yıl içinde şimdiye kadar 52 kadın uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybetti.

İspanya'da eski eşleri ya da sevgilileri tarafından son 20 yılda öldürülen kadınların toplam sayısı ise 1234 olarak açıklandı.