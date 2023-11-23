Işıkhan, Bakü'deki İstihdam Hizmetlerinin Dijitalleştirilmesi Konferansı'na katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakü temasları kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerde Yenilikçi Çözümler ve İşgücü ve İstihdam Hizmetlerinin Dijitalleştirilmesi Konferansı'na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakü temasları kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerde Yenilikçi Çözümler ve İşgücü ve İstihdam Hizmetlerinin Dijitalleştirilmesi Konferansı'na katıldı.

Bakan Işıkhan, konferansa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerde Yenilikçi Çözümler ve İşgücü ve İstihdam Hizmetlerinin Dijitalleştirilmesi Konferansında, çalışma ve istihdam alanlarında daha parlak bir geleceğin şekillendirilmesi için bu alanlarda çağımızın ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmek adına atılması gereken adımları değerlendirip, hayata geçirdiğimiz projelerden bahsettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde işgücü ve istihdam hizmetlerinin dijitalleştirilmesi konusunda ülkemizin kat ettiği ilerlemeleri katılımcılarla paylaştık ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda yapacağımız çalışmaları anlattık. Ayrıca, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını en ağır şekilde kınadığımızı bildirdik" dedi.